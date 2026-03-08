911 denuncia intento de incendio en sus instalaciones en Choluteca

​​​​Tegucigalpa, Honduras.- El Sistema Nacional de Emergencias 911 denunció este domingo que personas malintencionadas intentaron incendiar las instalaciones del Centro de Emergencias y Coordinación de Operaciones (CECOP) regional ubicadas en el departamento de Choluteca.

Según el reporte de la institución, fue a eso de las 4 de la tarde que ocurrió el intento de incendio en el edificio donde funciona el centro regional que coordina la atención de emergencias en la zona sur del país.

El acto vandálico, que quedó grabado en videos, provocó daños materiales en la infraestructura, aunque la rápida detección del incidente permitió activar la respuesta inmediata del Cuerpo de Bomberos, que intervino para controlar la situación y evitar un siniestro de mayores proporciones.