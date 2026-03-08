911 denuncia intento de incendio en sus instalaciones en Choluteca

Tegucigalpa, Honduras.- El Sistema Nacional de Emergencias 911 denunció este domingo que personas malintencionadas intentaron incendiar las instalaciones del Centro de Emergencias y Coordinación de Operaciones (CECOP) regional ubicadas en el departamento de Choluteca.
Según el reporte de la institución, fue a eso de las 4 de la tarde que ocurrió el intento de incendio en el edificio donde funciona el centro regional que coordina la atención de emergencias en la zona sur del país.
El acto vandálico, que quedó grabado en videos, provocó daños materiales en la infraestructura, aunque la rápida detección del incidente permitió activar la respuesta inmediata del Cuerpo de Bomberos, que intervino para controlar la situación y evitar un siniestro de mayores proporciones.
Las autoridades indicaron que la acción oportuna de los bomberos permitió salvaguardar la vida de las personas que se encontraban en el lugar y prevenir que el fuego comprometiera la operatividad del servicio de emergencias y las instalaciones estatales.
Actualmente, las autoridades competentes se encuentran investigando los móviles del atentado y realizan la recopilación de evidencia técnica y testifical para esclarecer lo ocurrido.
La institución condenó cualquier acción que atente contra los bienes del Estado destinados a la protección y seguridad de la población.