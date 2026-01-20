¿Cuál es el Setlist de canciones de Bad Bunny para el Super Bowl 2026?

Bad Bunny protagonizará el show de medio tiempo del Super Bowl con una presentación de la cual aún no se conoce oficialmente qué canciones interpretará; sin embargo, ya se ha filtrado una posible playlist. Conoce cuáles serían los temas aquí.
El espectáculo se realizará en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, el próximo 8 de febrero.
De acuerdo con Billboard, el posible setlist del show incluiría una variedad de canciones que abarcan desde los inicios del artista hasta sus temas más recientes.
El listado filtrado estaría compuesto por 13 canciones, entre éxitos antiguos, recientes y algunos de los temas más virales de toda su discografía.
Entre las primeras destacan “Tití Me Preguntó”, del álbum Un Verano Sin Ti (2022); “DTMF”, del álbum Debí Tirar Más Fotos; y “Me Porto Bonito”, también perteneciente a Un Verano Sin Ti.
La lista también incluiría canciones como “Soy Peor”, “Diles”, “Chambea”, “I Like It” y “PFKR”, estrenadas entre 2016 y 2020.
Aparentemente, las canciones “Soy Peor”, “Diles” y “Chambea” formarían parte de un popurrí que se presentaría durante el evento, recordando la etapa en la que Benito Martínez alcanzó el estrellato.
Otro rumor que ha cobrado fuerza es la posible aparición de invitados especiales como Mambo Kingz, Farruko y Ozuna.
No obstante, ni el setlist ni los artistas invitados han sido confirmados oficialmente por Bad Bunny o su equipo.
El evento se ha convertido en uno de los más esperados tras anunciarse la participación del artista puertorriqueño en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.