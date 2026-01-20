  1. Inicio
¿Cuál es el Setlist de canciones de Bad Bunny para el Super Bowl 2026?

Bad Bunny se presentará en el medio tiempo del Super Bowl y ya se ha filtrado una lista de canciones que podrían ser parte del evento. Desde los temas más antiguos, hasta los más recientes

  • Actualizado: 20 de enero de 2026 a las 12:59
1 de 10

Bad Bunny protagonizará el show de medio tiempo del Super Bowl con una presentación de la cual aún no se conoce oficialmente qué canciones interpretará; sin embargo, ya se ha filtrado una posible playlist. Conoce cuáles serían los temas aquí.

 Foto: Redes sociales
2 de 10

El espectáculo se realizará en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, el próximo 8 de febrero.

 Foto: Redes sociales
3 de 10

De acuerdo con Billboard, el posible setlist del show incluiría una variedad de canciones que abarcan desde los inicios del artista hasta sus temas más recientes.

 Foto: Redes sociales
4 de 10

El listado filtrado estaría compuesto por 13 canciones, entre éxitos antiguos, recientes y algunos de los temas más virales de toda su discografía.

 Foto: Redes sociales
5 de 10

Entre las primeras destacan “Tití Me Preguntó”, del álbum Un Verano Sin Ti (2022); “DTMF”, del álbum Debí Tirar Más Fotos; y “Me Porto Bonito”, también perteneciente a Un Verano Sin Ti.

 Foto: Redes sociales
6 de 10

La lista también incluiría canciones como “Soy Peor”, “Diles”, “Chambea”, “I Like It” y “PFKR”, estrenadas entre 2016 y 2020.

 Foto: Redes sociales
7 de 10

Aparentemente, las canciones “Soy Peor”, “Diles” y “Chambea” formarían parte de un popurrí que se presentaría durante el evento, recordando la etapa en la que Benito Martínez alcanzó el estrellato.

 Foto: Redes sociales
8 de 10

Otro rumor que ha cobrado fuerza es la posible aparición de invitados especiales como Mambo Kingz, Farruko y Ozuna.

 Foto: Redes sociales
9 de 10

No obstante, ni el setlist ni los artistas invitados han sido confirmados oficialmente por Bad Bunny o su equipo.

 Foto: Redes sociales
10 de 10

El evento se ha convertido en uno de los más esperados tras anunciarse la participación del artista puertorriqueño en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

 Foto: Redes sociales
