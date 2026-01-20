Boletos del Super Bowl 2026: precios y dónde comprarlos para el show de Bad Bunny

California, Estados Unidos.- Con un show de medio tiempo, Bad Bunny deleitará a los asistentes del Super Bowl LX en el Levi’s Stadium de Santa Clara. El cantante puertorriqueño, tras varios espectáculos de gran magnitud, se enfrentará a uno de los desafíos más importantes de su carrera y aportará un toque latino al evento que se realizará en el estadio de los San Francisco 49ers en California, Estados Unidos Aunque la participación del cantante urbano no es remunerada, tal como lo establecen las reglas de la liga, su presentación en un evento de esta magnitud le brinda una enorme exposición y reconocimiento internacional. Un caso similar ocurrió con Kendrick Lamar, quien participó en la edición pasada y posteriormente emprendió una gira mundial con estadios llenos.

El próximo domingo 8 de febrero de 2026 se disputará el Super Bowl LX; sin embargo, quienes deseen disfrutar del show de medio tiempo de Bad Bunny deberán adquirir un boleto para presenciar todo el partido. Existen varios sitios de reventa, y los precios varían dependiendo de la ubicación y la cercanía al campo de juego. Ticketmaster, a través del NFL Ticket Exchange, es el canal oficial de reventa de la NFL para vendedores autorizados. También se pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub, uno de los mercados líderes en Estados Unidos, así como SeatGeek, Vivid Seats y Gametime.