¿Cuándo es el Super Bowl 2026 y quién cantará en el show de medio tiempo?

Estados Unidos.- El Super Bowl 2026 se llevará a cabo el domingo 8 de febrero de 2026. La sede elegida es el Levi’s Stadium en Santa Clara, California, hogar de los San Francisco 49ers. Esta será la segunda vez que este recinto albergue la final, tras haber sido la sede del Super Bowl 50 en 2016. El encuentro no solo coronará al nuevo campeón de la liga, sino que pondrá el broche de oro a la temporada con un despliegue sin precedentes de espectáculo deportivo y cultural.

¿Quién cantará en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026?

Bad Bunny será el artista principal del Apple Music Super Bowl LX Halftime Show. Benito Antonio Martínez Ocasio hará historia al convertirse en el primer artista masculino latino en encabezar el espectáculo en solitario (tras su breve aparición como invitado en 2020 junto a Shakira y Jennifer Lopez). El cantante ha expresado que este show es "por mi gente, por mi cultura y por nuestra historia". La producción estará nuevamente a cargo de Roc Nation (la empresa de Jay-Z) y Jesse Collins.

Además de la actuación del puertorriqueño, la NFL ya ha anunciado a los encargados de los actos protocolarios previos al juego: - Himno Nacional (The Star-Spangled Banner): Charlie Puth. - America the Beautiful: Brandi Carlile. - Lift Every Voice and Sing: Coco Jones.