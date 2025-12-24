Lupita Jones envía mensaje a Fátima Bosch: "Tienes que adaptarte (...) te guste o no"

Durante un encuentro con medios en el aeropuerto, Lupita Jones se refirió a las reacciones que han surgido tras sus comentarios sobre Fátima Bosch, actual representante mexicana en Miss Universo. La exreina de belleza reconoció que sus palabras han sido interpretadas como una postura excluyente, una lectura que rechazó de manera frontal.
En ese contexto, Jones subrayó que no existe una línea impuesta sobre la personalidad de Bosch. “No hay quien le esté marcando ninguna pauta. Es muy bonita la esencia de la niña, su naturalidad, su frescura, su espontaneidad. Eso está padrísimo, está muy bonito”, expresó ante la prensa.
Sin embargo, puntualizó que el título conlleva una dimensión pública que trasciende lo personal. “Tienes que adaptarte a un nuevo estatus que tienes, te guste o no que se diga que es un estatus. Es un estatus. Estás representando a una imagen a nivel mundial”, afirmó, al referirse a las responsabilidades que acompañan la corona.
La también exdirectora de Mexicana Universal insistió en que su planteamiento no busca uniformar estilos ni conductas, sino recordar que el rol exige flexibilidad y lectura del contexto.
“No es ser clasista, porque ahora me están juzgando de clasista por... A ver, no. Tienes que adaptarte a un nuevo estatus que tienes, te guste o no”, reiteró.
Jones explicó que la representación internacional implica escenarios diversos, desde actos formales hasta encuentros cercanos con la gente.
“Habrá momentos en donde tendrás que estar vestida de gala con corona y banda, y habrá otros momentos en donde vas de jeans, zapatos, tenis y te sientas en el suelo a interactuar con la gente y no pasa nada”, señaló.
Para ilustrar su punto, mencionó una referencia conocida en el ámbito público.
“Como Lady Di lo hacía, ¿no? Pero jamás perdió ella su presencia y su, su prestancia ante cualquier situación”, agregó.
Hasta ahora, ni Bosch ni la organización de Miss Universo han emitido declaraciones al respecto.
Al contrario, su última publicación conjunta es un mensaje deseando una Feliz Navidad y agradeciendo a sus más de siete millones de seguidores en Instagram.
La tabasqueña de 25 años se hizo de la corona el pasado 21 de noviembre en Tailandia.