Stranger Things 5, Vol. 2: ¿Cuándo y a qué hora estrena, según su país?

Netflix lanzará el segundo lote de capítulos de Stranger Things 5 este 25 de diciembre con estreno simultáneo en todo el mundo. ¿Cuál será el horario de estreno para cada país?

  • Actualizado: 24 de diciembre de 2025 a las 15:20
Netflix mantiene su calendario escalonado para la temporada final de Stranger Things y confirmó que el Volumen 2 estará disponible el 25 de diciembre en horario global, con acceso simultáneo para todas las regiones.

Este segundo bloque de la quinta temporada llegará a las 8:00 ET y reunirá los episodios cinco, seis y siete.

La estrategia replica el modelo aplicado en el primer volumen y preserva la sincronización internacional del estreno, un factor clave para la audiencia digital.

En Latinoamérica, el lanzamiento se ajusta según el huso horario de cada país. En México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, los episodios estarán disponibles a las 7:00 de la noche.

En Colombia, Perú, Ecuador y Panamá, a las 8:00 p.m.

En Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico y Paraguay accederán a las 9:00 de la noche, mientras que en Chile, Argentina y Uruguay el estreno será a las 10:00.

En Estados Unidos, los episodios estarán disponibles a partir de las 8:00 de la noche, hora de Miami.

La temporada final presenta duraciones variables en sus episodios.

Ross Duffer confirmó que el Volumen 2 incluye Shock Jock con 68 minutos, Escape from Camazotz con 75 y The Bridge con 66 minutos, manteniendo una estructura flexible respecto a entregas anteriores.

El cierre definitivo llegará el 31 de diciembre con The Rightside Up, un episodio de dos horas y ocho minutos que pondrá fin a la historia.

Además del estreno en Netflix, el capítulo final contará con exhibiciones especiales en más de 350 salas de cine en Estados Unidos y Canadá, entre el 31 de diciembre y el 1 de enero.

