¿Por qué no se come carne en Semana Santa? Esto dice la Biblia

Tegucigalpa, Honduras.- Durante la Semana Santa, muchos creyentes de la fe evitan el consumo de carnes rojas, esto como un acto de respeto para recordar la pasión y muerte de Jesucristo. La práctica se realiza generalmente el Viernes Santo y está ligada a una actividad de penitencia que promueve la iglesia. Ese día se conmemora la crucifixión de Jesús, por lo que muchos realizan sacrificios simbólicos como forma de reflexión espiritual. Históricamente, la carne roja fue considerada un alimento muy importante en celebraciones y símbolo de abundancia y placer; a causa de eso, se busca tener determinación y disciplina para abstenerse del consumo de carnes. En su lugar, muchas personas optan por comer pescado y otros alimentos sencillos.

¿Qué dice la Biblia sobre comer carne?

Aunque muchas personas creen que la Biblia prohíbe comer carne durante la Semana Santa, lo cierto es que en las escrituras no existe un pasaje exacto que hable sobre este acto, tampoco algún mandato específico que establezca una restricción durante estos días. Sin embargo, hay pasajes en la biblia que hablan sobre el ayuno y el abstenerse de placeres como prácticas de fe. El libro de Isaías capitulo 58, verso 6, menciona el ayuno como un acto e reflexión y humildad ante Dios. De igual manera, en Mateo 4:2 se menciona el ayuno de 40 días que realizó Jesús en el desierto, donde fue tentado en varias oportunidades. Esta cita es el ejemplo y la inspiración para los creyentes en el período de la cuaresma, tiempo litúrgico de preparación espiritual antes de la Semana Santa.

Una práctica impulsada por la iglesia.

La abstinencia de carne en días específicos, especialmente durante la Cuaresma y Viernes Santo, fue establecida por la Iglesia católica hace siglos. La intención es promover el sacrificio personal y recordar el sufrimiento de Jesucristo. Actualmente, la iglesia recomienda a los fieles mayores de 14 años abstenerse de comer carne y realizar este acto de penitencia. Por otro lado, hay denominaciones cristianas que no siguen estrictamente esta tradición y otras mantienen la práctica como parte de su cultura y como un acto de devoción.

Una tradición que sigue vigente