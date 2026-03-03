  1. Inicio
Medidas de seguridad en playas durante Semana Santa 2026: lo que debes saber

Durante las jornadas de descanso de Semana Santa, la afluencia de personas en las playas se incrementa, lo que hace imprescindible implementar medidas de seguridad para prevenir accidentes y garantizar una experiencia tranquila junto al mar.

  • Actualizado: 03 de marzo de 2026 a las 16:42
Medidas de seguridad en playas durante Semana Santa 2026: lo que debes saber
1 de 10

Al ingresar a la playa es fundamental ubicar un puesto de salvamento cercano, y permanecer dentro del rango de vigilancia además de identificar al personal de rescate.

 Foto: Redes sociales Cruz Roja Hondureña
2 de 10

Con las altas temperaturas propias del verano, es esencial mantenerse bien hidratados y protegerse del sol. El uso de protector solar es fundamental, así como la ingesta constante de líquidos. De esta forma, se previenen quemaduras severas y la deshidratación.

 Foto: Archivo
3 de 10

Evita la exposición directa al sol en horas críticas. Entre las 10:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, la radiación solar puede alcanzar el máximo, es recomendable permanecer bajo sombra, utilizar carpas o sombrillas reduce el riesgo de sufrir un golpe de calor.

 Foto: Archivo
4 de 10

Atender inmediatamente cualquier tipo de malestar como mareos, dolor de cabeza y nauseas. Estos síntomas pueden ser signo de un golpe de calor. Salir del sol y buscar asistencia médica es prioridad.

 Foto: Archivo
5 de 10

Observar el comportanmiento de las olas y consultar a guardavidas sobre corrientes o cambios repentinos puede evitar situaciones de riesgo innecesarias.

 Foto: Archivo​
6 de 10

Realizar descansos frecuentes fuera del agua es clave para evitar la fatiga. Alternar períodos dentro y fuera del agua ayuda a prevenir riesgos como los calambres y la exposición prolongada al sol.

 Foto: Archivo
7 de 10

Supervisión constante de menores en el agua, los niños nunca deben ingresar solos al mar sin la compañía directa de un adulto, responsable.

 Foto: Archivo
8 de 10

Evitar el consumo de bebidas alcohólicas antes de nadar, esto puede provocar que el juicio de la persona sea nublado y de esa manera aumentar el riesgo de accidentes serios, por lo que se recomienda abstenerse por completo.

 Foto: Archivo
9 de 10

Es recomendable portar una mochila de primeros auxilios con productos básicos como vendajes antisépticos y medicamentos que sean clave para atender heridas pequeñas o picaduras marinas sin perder tiempo.

 Foto: Archivo
10 de 10

Identifica rutas de evacuación y puntos de encuentro en playas de alta afluencia. Acordar un punto de reunión en caso de extravío es clave, especialmente cuando se viaja con niños.

 Foto: Archivo
