Bad Bunny confirma su show en el Super Bowl 2026 y desata expectativas

San Juan, Puerto Rico.- Bad Bunny fue anunciado como protagonista del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, programado para el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

La NFL confirmó la noticia durante el duelo entre los Dallas Cowboys y los Green Bay Packers, difundiendo un video en sus redes oficiales. El artista ya había pisado el escenario del Super Bowl en 2020, cuando participó como invitado en la actuación de Shakira y Jennifer López en Miami, interpretando I Like It junto a J Balvin. Sin embargo, esta vez marcará un precedente, puesto que será la primera ocasión en que un latino lidere el espectáculo en solitario.

"Lo que siento me supera. Es por quienes me precedieron y corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown... esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela que seremos el ESPECTÁCULO DE MEDIO TIEMPO DEL SUPER BOWL", expresó el cantante en un comunicado.

El anuncio coincide con el cierre de su residencia de más de 30 presentaciones en el Coliseo de Puerto Rico, titulada "No me quiero ir de aquí", donde también presentó su disco "Debí tirar más fotos", un trabajo que definió como una “cápsula del tiempo cultural” que integra plena, jíbaro, salsa y reguetón.

Su éxito en streaming

La transmisión en directo del cierre de la residencia musical de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico, "No me quiero ir de aquí: una más", batió el récord de la actuación más vista de un solo artista en Amazon Music, informó la plataforma. De igual manera, la producción destronó todos los récords de audiencia anteriores y marcó un momento histórico, tanto para el servicio de retransmisión, como para la música latina, destacó Amazon Music en un comunicado difundido hoy.