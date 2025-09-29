Bad Bunny confirma su show en el Super Bowl 2026 y desata expectativas

San Juan, Puerto Rico.- Bad Bunny fue anunciado como protagonista del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, programado para el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.
La NFL confirmó la noticia durante el duelo entre los Dallas Cowboys y los Green Bay Packers, difundiendo un video en sus redes oficiales.
El artista ya había pisado el escenario del Super Bowl en 2020, cuando participó como invitado en la actuación de Shakira y Jennifer López en Miami, interpretando I Like It junto a J Balvin.
Sin embargo, esta vez marcará un precedente, puesto que será la primera ocasión en que un latino lidere el espectáculo en solitario.
“Lo que siento me supera. Es por quienes me precedieron y corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown... esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela que seremos el ESPECTÁCULO DE MEDIO TIEMPO DEL SUPER BOWL”, expresó el cantante en un comunicado.
El anuncio coincide con el cierre de su residencia de más de 30 presentaciones en el Coliseo de Puerto Rico, titulada "No me quiero ir de aquí", donde también presentó su disco "Debí tirar más fotos", un trabajo que definió como una “cápsula del tiempo cultural” que integra plena, jíbaro, salsa y reguetón.
Su éxito en streaming
La transmisión en directo del cierre de la residencia musical de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico, "No me quiero ir de aquí: una más", batió el récord de la actuación más vista de un solo artista en Amazon Music, informó la plataforma.
De igual manera, la producción destronó todos los récords de audiencia anteriores y marcó un momento histórico, tanto para el servicio de retransmisión, como para la música latina, destacó Amazon Music en un comunicado difundido hoy.
Según reveló en la noche del sábado la cuenta de X @BenitoSpotify, la presentación de Bad Bunny obtuvo la mayor cantidad de "en directos" de los que logró en su momento el rapero estadounidense Kendrick Lamar con su concierto The POP OUT.
La actuación del espectáculo de la noche del sábado, que se transmitió en exclusiva en Amazon Music, Prime Video y Twitch, supuso el gran final de la innovadora residencia de Bad Bunny en el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico, en San Juan.
"Esta transmisión, que ha batido todos los récords, aporta una importancia mundial a un acontecimiento, ya de por sí trascendental, que va más allá del entretenimiento, ya que representa el lanzamiento de una iniciativa integral entre Amazon y Bad Bunny para apoyar el crecimiento económico y la educación de Puerto Rico", resaltó la empresa.
La función del sábado del intérprete, la 31 de su residencia de tres meses en el Coliseo de Puerto Rico, fue un lleno total, y contó con las actuaciones especiales del salsero boricua Marc Anthony interpretando junto al artista urbano 'Preciosa', uno de los temas más emblemáticos de los puertorriqueños.
Igualmente, actuaron los reguetoneros Arcángel, De La Ghetto y el dúo de Jowell y Randy, la cantante Rainao, el grupo de plena Los Pleneros de la Cresta y el cuarteto de Chuwi.