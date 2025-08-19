¿Taylor Swift encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl 2026? Las "pistas" que lo indican

La expectativa en torno al medio tiempo del Super Bowl 2026 ha tomado un nuevo impulso tras la reciente participación de Taylor Swift en el pódcast New Heights, conducido por Travis Kelce y su hermano Jason.
En esa conversación, donde la cantante presentó su álbum The Life of a Showgirls, los seguidores detectaron varias alusiones que interpretan como señales de su posible presencia en el Levi's Stadium.
Uno de los guiños más comentados surgió cuando Swift dijo que piensa en el pan de masa madre el "60 por ciento del tiempo", cifra que los fanáticos han vinculado con el Super Bowl 60.
A esto se sumó el agradecimiento al propio Jason Kelce por animarla y "gritar durante 47 segundos" al presentarla.
Y es precisamente ese número 47 el que se ha convertido en eje de especulación, pues, además, la intérprete bromeó con que había recorrido "47 mil países", coincidiendo con el concierto número 47 de The Eras Tour celebrado en el Levi's Stadium, sede de la próxima final de la NFL.
Los fanáticos llevaron la coincidencia aún más lejos al sumar 47 con 13, el número favorito de la artista, el resultado es 60, la edición del Super Bowl en cuestión.
La hipótesis cobró mayor fuerza con una frase de la propia artista: “Conozco cada show de medio tiempo de los Super Bowls, incluso cuando no veía deportes”, comentario que sus seguidores interpretaron como un guiño directo a lo que podría ocurrir en 2026.
Mientras tanto, Swift mantiene activa la expectativa con el lanzamiento de The Life of a Showgirl, previsto para el 3 de octubre.
La edición especial The Shiny Bug Vinyl Collection ya fue revelada, mostrando una estética cabaret con la cantante vestida de corsé negro, medias de red y guantes largos.
En su web oficial, una cuenta regresiva y cofres virtuales con candados han alimentado aún más las conjeturas de sus seguidores.