¿Se aprovecharon de él? Dueño de la verdadera "casita" de Bad Bunny exige indemnización

San Juan, Puerto Rico.- El propietario de una vivienda en Humacao, Puerto Rico, que inspiró la emblemática "casita" del espectáculo de Bad Bunny, presentó una demanda millonaria contra el artista y sus socios de producción. La querella, radicada por el abogado Juan R. Dávila en representación de Román Carrasco, de 84 años, conocido como Don Román, exige una compensación mínima de un millón de dólares. El reclamo incluye “daños emocionales y angustias mentales”, así como la nulidad de los contratos firmados y el pago de los costos judiciales.

Carrasco sostuvo que autorizó el uso de su propiedad para el cortometraje "Debí tirar más fotos", que acumula más de 22 millones de reproducciones en YouTube, sin conocer los términos reales del acuerdo.



Según el documento, los contratos fueron firmados en circunstancias irregulares. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “Funcionarios de los co-demandados requirieron la firma de Don Ramón en la pantalla en blanco de un teléfono celular. Dichos funcionarios transfirieron digitalmente, y de manera fraudulenta, la referida firma a dos contratos distintos”, esgrimió el documento judicial. La demanda también alega que el demandante, quien no sabe leer, nunca recibió copia de los contratos ni se le explicó su contenido.

“De inicio, estos contratos no fueron entregados a Don Román, no se le explicó ni se le leyó su contenido. El demandante tampoco los podía leer pues no posee tal habilidad”. El documento resalta que la imagen de la casa ha sido utilizada en redes sociales y que el inmueble se convirtió en un punto de visita para fanáticos del intérprete, sin que Carrasco reciba beneficio alguno.