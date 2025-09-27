  1. Inicio
Este es el procedimiento estético del que Bad Bunny se arrepiente

Bad Bunny reconoció que se sometió a un procedimiento estético que luego se convirtió en una de sus decisiones más cuestionadas

  • 27 de septiembre de 2025 a las 11:33
1 de 10

El cierre de la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico, transmitida a escala global, dejó múltiples momentos de conversación en torno al artista. Entre ellos volvió a circular una grabación en la que dialoga con René Pérez, "Residente", sobre una decisión estética que marcó su vida con inconformidad.

 Foto: Instagram | @badbunnypr
2 de 10

En esa plática, el intérprete de 31 años se mostró autocrítico, advirtiendo sobre las consecuencias de buscar soluciones estéticas rápidas.

 Foto: Instagram | @badbunnypr
3 de 10

Subrayó que su experiencia le dejó una lección que ahora comparte de manera pública.

 Foto: Instagram | @badbunnypr
4 de 10

El cantante confesó que se sometió a un “diseño de sonrisa”, procedimiento que consiste en desgastar piezas dentales para colocar carillas. Años después, asegura que fue un error irreversible.

 Foto: Shutterstock
5 de 10

"Yo les digo a todas las personas que no se hagan los dientes (...) Es el peor error que puede cometer un ser humano”, expresó con firmeza.

 Foto: Instagram | @badbunnypr
6 de 10

Bad Bunny explicó que todo comenzó por un diente oscurecido, lo que lo llevó a optar por esa intervención.

 Foto: Instagram | @badbunnypr
7 de 10

Sin embargo, el resultado le dejó una sensación de inconformidad permanente.

 Foto: Instagram | @badbunnypr
8 de 10

Por ello, enfatizó que la ortodoncia es la alternativa más segura para corregir la dentadura sin dañar el esmalte natural.

 Foto: Instagram | @badbunnypr
9 de 10

“Por más feos y más jodidos que los tengas no te los hagas. Yo me arrepiento de eso toda mi vida”, añadió en su diálogo.

 Foto: Instagram | @badbunnypr
10 de 10

Las palabras del cantante provocaron opiniones encontradas en redes sociales; mientras algunos destacaron su sinceridad, otros recordaron que este tipo de procedimientos ha sido cuestionado por sus consecuencias a largo plazo.

 Foto: Instagram | @badbunnypr
