Este es el procedimiento estético del que Bad Bunny se arrepiente

El cierre de la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico, transmitida a escala global, dejó múltiples momentos de conversación en torno al artista. Entre ellos volvió a circular una grabación en la que dialoga con René Pérez, "Residente", sobre una decisión estética que marcó su vida con inconformidad.
En esa plática, el intérprete de 31 años se mostró autocrítico, advirtiendo sobre las consecuencias de buscar soluciones estéticas rápidas.
Subrayó que su experiencia le dejó una lección que ahora comparte de manera pública.
El cantante confesó que se sometió a un “diseño de sonrisa”, procedimiento que consiste en desgastar piezas dentales para colocar carillas. Años después, asegura que fue un error irreversible.
"Yo les digo a todas las personas que no se hagan los dientes (...) Es el peor error que puede cometer un ser humano”, expresó con firmeza.
Bad Bunny explicó que todo comenzó por un diente oscurecido, lo que lo llevó a optar por esa intervención.
Sin embargo, el resultado le dejó una sensación de inconformidad permanente.
Por ello, enfatizó que la ortodoncia es la alternativa más segura para corregir la dentadura sin dañar el esmalte natural.
“Por más feos y más jodidos que los tengas no te los hagas. Yo me arrepiento de eso toda mi vida”, añadió en su diálogo.
Las palabras del cantante provocaron opiniones encontradas en redes sociales; mientras algunos destacaron su sinceridad, otros recordaron que este tipo de procedimientos ha sido cuestionado por sus consecuencias a largo plazo.