Fuerzas Armadas realizan traspaso de mando de alta cúpula militar

Tegucigalpa, Honduras.- Las Fuerzas Armadas de Honduras realizan este jueves, 18 de diciembre, el traspaso de mando de la alta cúpula militar y el de retiro de los oficiales de la XXVIII Promoción de la institución castrense. Como se había anunciado, el general Héctor Benjamín Valerio Ardón asume como nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, cargo que hasta el miércoles presidió el general -ahora en condición de retiro- Roosevelt Hernández.

La ceremonia de traspaso de mando se lleva a cabo en las instalaciones de Campo Parada Marte, en un acto protocolario que inició a las 10:00 de la mañana y que contó con la presencia de autoridades civiles y militares. La presidenta de la República, Xiomara Castro, asistió al acto oficial de relevo de la cúpula militar, propuesta por Roosevelt Hernández, quien deja la jefatura castrense.

Durante el evento se oficializan otros nombramientos dentro de la estructura de las Fuerzas Armadas. El general Luis Alonso Rosales Cardoza asume como subjefe del Estado Mayor Conjunto; el general Alexander Lanza Ávila como inspector general de las FF AA; y el general Rodimiro Murillo Aguilar como comandante del Ejército. Asimismo, el general Januario Paz López fue designado como comandante de la Fuerza Aérea Hondureña; el capitán Ricardo Jesús Dubón Cabrera asumió la comandancia de la Fuerza Naval de Honduras; y Antúnez Medina fue nombrado comandante de la Policía Militar del Orden Público. Al acto también asistieron, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, y el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, como parte del acompañamiento institucional al relevo militar.