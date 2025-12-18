Roosevelt Hernández niega ataque a periodistas durante su gestión: “No llevo ningún resentimiento"

Tegucigalpa, Honduras.- En el marco del traspaso de mando de las Fuerzas Armadas de Honduras, el general Roosevelt Hernández se refirió este jueves -18 de diciembre- a su relación con los medios de comunicación, en un contexto marcado por las polémicas que han rodeado su gestión al frente de la institución castrense. Durante su discurso, Hernández agradeció a los medios de comunicación y a los periodistas con quienes, según expresó, "tuvo la oportunidad de compartir y apoyarse para brindar información veraz a la sociedad hondureña". “No llevo ningún resentimiento con alguno de ustedes que públicamente irrespetaron mi persona y la institucionalidad que representamos, e incluso irrespetaron a mi familia y me amenazaron públicamente en aras de hacerme actuar a su antojo”, manifestó el alto oficial casi al final de su discurso.

En ese mismo espacio, Hernández se refirió de manera directa al periodista Renato Álvarez, a quien aseguró no haber amenazado en ningún momento. “De manera pública le expreso al licenciado Renato Álvarez que no he expresado ni en mi corazón ni de mi boca la intención de dañar su integridad física o algo mayor”, afirmó. El general sostuvo que, durante su gestión, las Fuerzas Armadas fueron respetuosas con los periodistas y destacó especialmente a quienes realizan cobertura en la calle, a los comunicadores independientes y a aquellos que, según dijo, “hablan con la verdad”. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “Siempre tendrán mi aprecio y mi respeto”, agregó Hernández al cierre de su mensaje dirigido al gremio periodístico.

Campaña de hostigamiento contra prensa hondureña

Sus declaraciones contrastan con la realidad del último año de su mando, periodistas y medios de comunicación fueron víctimas de persecución, campañas de odio e intimidación por parte del militar que -alejado de los principios del fuero castrense-, según sus propios compañeros de armas, se convirtió en un militante del partido Libertad y Refundación (Libre). La mayoría de los medios de comunicación y las organizaciones defensoras de derechos humanos han condenado los abusos de Hernández Aguilar, quien se comportó como un funcionario intocable, pese a sus reiteradas acciones autoritarias como jefe de la institución castrense.