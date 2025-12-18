Hijas de Juan Orlando Hernández asisten a traspaso de mando de las Fuerzas Armadas

Tegucigalpa, Honduras.- Daniela e Isabela Hernández, hijas del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), se presentaron este jueves en Campo Parada Marte para presenciar la ceremonia de traspaso de mando y retiro de altos oficiales de las Fuerzas Armadas.

Acerca de su presencia en la ceremonia militar, señalaron: "Estamos respaldando a un grupo de militares que hoy se retira, dándole nuestro agradecimiento por su servicio cuando el país más lo ha necesitado", expresó Isabela Hernández.

Las jóvenes hablaron sobre la situación de su padre, liberado en Estados Unidos tras un indulto del presidente Donald Trump, luego de haber sido condenado en 2022 a 45 años de prisión por cargos relacionados con narcotráfico. "Que está muy bien, feliz de tener su libertad. Concentrado en su familia y esperando a que nos podamos reunir", afirmaron.