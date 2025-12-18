  1. Inicio
Hijas de Juan Orlando Hernández asisten a traspaso de mando de las Fuerzas Armadas

Las hijas del expresidente hondureño respaldaron a los militares que se retiran y hablaron sobre la actualidad de su padre tras su liberación en Estados Unidos

  • Actualizado: 18 de diciembre de 2025 a las 11:30
Daniela e Isabela Hernández durante la ceremonia de traspaso de mando de la cúpula militar en Campo Parada Marte, Tegucigalpa.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Daniela e Isabela Hernández, hijas del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), se presentaron este jueves en Campo Parada Marte para presenciar la ceremonia de traspaso de mando y retiro de altos oficiales de las Fuerzas Armadas.

Acerca de su presencia en la ceremonia militar, señalaron: "Estamos respaldando a un grupo de militares que hoy se retira, dándole nuestro agradecimiento por su servicio cuando el país más lo ha necesitado", expresó Isabela Hernández.

Las jóvenes hablaron sobre la situación de su padre, liberado en Estados Unidos tras un indulto del presidente Donald Trump, luego de haber sido condenado en 2022 a 45 años de prisión por cargos relacionados con narcotráfico. "Que está muy bien, feliz de tener su libertad. Concentrado en su familia y esperando a que nos podamos reunir", afirmaron.

FF AA realizan traspaso de mando; general Valerio Ardón asume como jefe de EMC

Además, añadieron que esperan que el próximo año vuelva la tranquilidad al país y que, por el momento, su padre no planea regresar a Honduras.

"Lo que ha dicho mi papá es lo que la familia sostiene, por los momentos no tiene intenciones de regresar al país. Cuando sea más prudente, pues así lo será", comentó Daniela Hernández.

La ceremonia, que inició a las 10:00 de la mañana, forma parte del traspaso de mando de la alta cúpula militar y del retiro de oficiales de la XXVIII Promoción de las Fuerzas Armadas. Contó con la presencia de la presidenta Xiomara Castro, así como de autoridades civiles y militares.

El acto protocolario refleja el relevo ordenado en la institución castrense, propuesta por Roosevelt Hernández, quien deja la jefatura del Estado Mayor Conjunto.

El 16 de diciembre, el expresidente Hernández negó que tenga planes de regresar al país o de afectar el orden constitucional, calificando como "completamente falsa" la acusación de la presidenta Castro sobre un supuesto golpe de Estado.

En fotos: filas, resguardo militar y retrasos marcan el ambiente en afueras del CLE

