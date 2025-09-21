Bad Bunny en PR: Concierto final "No me quiero ir de aquí" causa revuelo global

San Juan, Puerto Rico.- Bad Bunny cerró este sábado en el Coliseo de Puerto Rico su residencia musical "No me quiero ir de aquí: Una más", con una función adicional -la 31- convirtiendo la misma en una fiesta de pueblo, y que fue transmitida en plazas, cines y locales de la isla a través de la plataforma Amazon Music. La presentación y retransmisión coincidió con los ocho años del paso del devastador huracán María sobre Puerto Rico, y que en aquel entonces -2017- dejó a toda la isla a oscuras por la caída total del servicio eléctrico, el cual aún intenta recuperarse por interrupciones casi a diario.

Bad Bunny arrancó el espectáculo tal y como lo había hecho en sus pasadas treinta presentaciones, con su nuevo sencillo, 'Alambre Púa', en el que se destacan los barriles del ritmo autóctono puertorriqueño de la bomba, seguido de 'Ketu Tecré', 'El Clúb', 'La Santa', 'Pitorro de Coco', 'El Apagón' y 'Weltita' con el grupo Chuwi.



El protagonista de la noche continuó la velada especial con 'Kloufrens', 'Bokete', 'Si Estuviésemos Juntos', 'Ni Bien Ni Mal', 'Amorfoda' y 'Turista'.

Luego de esto, Benito Antonio Martínez Ocasio, Bad Bunny, prosiguió el concierto desde 'La casita', inspirada en una construcción típica de la isla, y ubicada en el arena del coliseo sanjuanero. Desde allí, Bad Bunny interpretó 'Nuevayol', 'Tití Me Preguntó', 'Neverita', 'Si Veo a Tu Mamá', 'La Romana' y 'Perfumito Nuevo' junto a la cantante boricua Rainao, para luego dar sus primeras declaraciones. "Ustedes tienen la responsabilidad de la noche, porque todo el que esté aquí y sea boricua, tiene que hacerse sentir. Donde quiera que vamos, nos hacemos sentir. Así que hay que mantener la energía de un boricua, toda la noche. No nos vamos a quitar. Y nos están viendo el mundo entero. ¿Ustedes lo saben, verdad?", dijo Bad Bunny. "Por treinta noches estuvieron visitándonos y mucha gente en el mundo entero ya vieron lo que era PR. Pero esta noche van a verlo de verdad. Así que, gracias por estar aquí. Vamos a pasarla bien", agregó Bad Bunny, para entonces seguir el concierto con 'Voy a Llevarte Pa' PR'. En el techo de 'La casita' se presentaron también Dei V para interpretar 'Veldá', y Jowell y Randy y Ñengo Flow, para un popurrí de temas de reguetón, entre ellos, 'Safaera'.