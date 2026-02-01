J Balvin confirma su reconciliación con Bad Bunny: "Voy a ir a verlo al Super Bowl"

Los Ángeles, Estados Unidos.- El cantante colombiano J Balvin ratificó este domingo que su vínculo con Benito Antonio Martínez, conocido artísticamente como Bad Bunny, se encuentra restablecido tras años de distanciamiento. La declaración llegó durante su paso por la alfombra roja de los Premios Grammy en Los Ángeles, donde el artista paisa habló con la agencia EFE sobre el reciente acercamiento con su colega boricua. "Hablamos el otro día. Súper feliz. Creo que es un hombre que está muy maduro, sabe lo que quiere", expresó Balvin ante los medios de comunicación. El intérprete de "Mi gente" dejó claro que la conversación entre ambos selló definitivamente la reconciliación que iniciaron de manera pública hace poco más de un mes.

El momento más esperado por los seguidores de ambos artistas ocurrió el pasado 21 de diciembre en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Durante uno de los conciertos que Bad Bunny ofreció en la capital mexicana como parte de su gira Most Wanted Tour, J Balvin subió al escenario como invitado sorpresa.

Aquella noche en territorio azteca marcó el cierre de un capítulo de tensiones que se prolongó durante varios años. Ambos artistas habían intercambiado indirectas en entrevistas y redes sociales, creando especulaciones constantes entre sus fanáticos y los medios especializados en música urbana. El distanciamiento nunca fue explicado completamente por ninguna de las partes, aunque las señales de fricción resultaban evidentes para quienes seguían de cerca sus trayectorias. Ahora, con el ambiente distendido entre ellos, Balvin adelantó que el próximo 8 de febrero estará presente en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, donde Bad Bunny protagonizará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX. "Yo voy a ir para verlo. Va a ser grande", afirmó el colombiano con entusiasmo al referirse al histórico momento que vivirá su colega. La presentación del artista puertorriqueño en el entretiempo del evento deportivo más visto en Estados Unidos representa un hito trascendental para la música latina. Bad Bunny se convertirá en el primer artista latino en solitario en encabezar el codiciado espectáculo que tradicionalmente convoca a las mayores estrellas de la música anglosajona. Previamente, artistas latinos han participado en el show, pero siempre acompañando a figuras principales o en formatos colaborativos.