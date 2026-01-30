Maluma, J Balvin y Tokischa sacuden la escena con los estrenos latinos de la semana

También se suman Luis Ángel 'El Flaco', que regresa a la banda ranchera con 'Directo al corazón'; Matisse, que presenta la balada 'Como duele'; Reynaldos de la Sierra, con el sierreño 'Haciendo memoria (en vivo)'; Juan Duque, que apuesta por la vibra tropical en 'Botecito', y Tokischa, que reafirma su identidad urbana con el reguetón 'Ridin'.

Además, el español Saiko y el puertorriqueño Tito El Bambino colaboran en un reguetón clásico con 'Dios los bendiga', y Luis R Conríquez lanza corridos tumbados con 'Aguas', mientras que Hermanos Espinoza presentan 'La racha'.

Miami, Estados Unidos.- La música latina estrena esta semana una mezcla de ritmos diversos y colaboraciones inesperadas: Maluma y Kany García con una salsa, GALE con el himno de ruptura synth-pop 'Me tiene' y Oscar Maydon y J Balvin unidos en 'Poema'.

El colombiano Maluma y la cantautora puertorriqueña Kany García presentan su primera colaboración, la salsa '1+1', que explora las relaciones amorosas. El tema fue grabado en Turks and Caicos y Miami, y el videoclip se rodó en Medellín.

GALE inicia el año con 'Me tiene', un himno de ruptura que transforma el arrepentimiento en poder y se mueve entre synth-pop y electro-pop con energía intensa y urgente que invita a bailar. Se trata de una "una canción sexy y divertida que celebra el momento en que te das cuenta de cuán bien se siente estar con alguien que realmente te ama, te cuida y te da tu lugar", dice GALE.

El mexicano Oscar Maydon, junto con el colombiano J Balvin, presentan 'Poema', una canción con vibra retro de synth-pop y melodías luminosas que narra la historia de un hombre intentando conquistar a una mujer cerrada por experiencias amorosas fallidas y que prepara el camino para el día de San Valentín.

El cantante español Saiko se une a Tito El Bambino para estrenar 'Dios los bendiga', un reguetón de vieja escuela con un ritmo que recuerda los caseríos de Puerto Rico e invita al perreo intenso, y que formará parte de la nueva producción discográfica de Saiko.

A casi dos años de su colaboración viral, las estrellas de los corridos tumbados Luis R Conríquez y Netón Vega vuelven a unir esfuerzos en el tema 'Aguas'. Este es el primer tema que presentan Conríquez y Rey Quinto en 2026.

El dúo mexicano de música Hermanos Espinoza lanza 'La racha', un corrido de ritmo enérgico y acelerado con letras motivadoras que celebran el éxito logrado con esfuerzo y superación personal. La instrumentación destaca el acordeón de Joel Espinoza y el bajo de Leonel, en un sencillo que anticipa su primer álbum de estudio, que se estrenará en marzo.

Luis Ángel 'El Flaco' estrena una nueva versión de la ranchera de los noventa 'Directo al corazón', compuesta por Enrique Guzmán Yañez y popularizada por Pepe Aguilar, en la que aborda el fin de una relación desde la perspectiva masculina y aporta a la canción su voz con sentimiento y peso característico.

El trío mexicano Matisse estrena su balada 'Como duele', inspirada en tendencias de redes sociales de 2016, en la que reflejan la tristeza y los corazones rotos que la vida trae después de los veinte años.

El grupo de música mexicana Reynaldos de la Sierra inicia el año con 'Haciendo memoria (en vivo)', una versión sierreño alteñada del tema popularizado por Los Plebes del Rancho y Peso Pluma que rinde homenaje al legado de Ariel Camacho.

El artista colombiano Juan Duque presenta 'Botecito', una colaboración con su compatriota Hamilton, que se mueve entre sonidos caribeños y pop latino.

La artista urbana dominicana Tokischa presenta 'Ridin', un reguetón que proyecta poder, posicionándola como protagonista absoluta de su propia narrativa. EFE