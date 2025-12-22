J Balvin sella en redes sociales su reconciliación con Bad Bunny

“Hoy celebro que estemos bien, que la paz también se haga tendencia, que los ejemplos pesen más que los titulares”, escribió J Balvin en una publicación acompañada de una foto de portada en la que se enmarca ese emblemático abrazo que se dieron los representantes del género urbano en español ante las 66.000 personas que asistieron al Estadio GNP en la capital mexicana.