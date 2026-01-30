  1. Inicio
  2. · Deportes

Real Madrid y sus sorpresas para partido ante el Rayo Vallecano por LaLiga

El Real Madrid comienza a recibir buenas noticias previo al partido que tendrá contra el Rayo Vallecano por LaLiga

  • Actualizado: 30 de enero de 2026 a las 08:51
Real Madrid y sus sorpresas para partido ante el Rayo Vallecano por LaLiga

El Real Madrid llega a este partido luego de caer ante el Benfica y quedar en playoffs de Champions.

 Foto: Cortesía

Madrid, España.- El alemán Antonio Rüdiger y el inglés Trent Alexander-Arnold llevaron a cabo este viernes una parte del entrenamiento junto al resto de sus compañeros en la Ciudad Deportiva Real Madrid de Valdebebas y apuran sus opciones de volver a la convocatoria de cara al partido del domingo contra el Rayo Vallecano (7:00 AM) en el estadio Bernabéu.

Según pudo saber EFE de fuentes del club, su presencia en el encuentro dependerá de si en el último entrenamiento, programado para el sábado en horario matutino, completan el trabajo sin dificultades.

Real Madrid tendrá su revancha: así quedan los cruces de playoffs de Champions League

Rüdiger arrastra molestias en la rodilla izquierda desde la Supercopa de España. Jugó, forzando, 69 minutos en las semifinales contra el Atlético de Madrid, no pudo participar en la final ante el Barcelona y, desde entonces, ha seguido un plan específico de recuperación.

Por su parte, Trent sufrió el pasado 3 de diciembre una “lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda” que le ha hecho perderse los últimos 13 partidos del Real Madrid.

Real Madrid busca técnico: El candidato más fuerte ya conoce bien a Kylian Mbappé

Pendiente Álvaro Arbeloa de si recupera efectivos en defensa de cara a la visita del Rayo en Liga en la que será la vuelta del equipo al Bernabéu tras la derrota 4-2 en ‘Champions’ ante el Benfica, que dejó al Real Madrid fuera del top ocho y condenado a jugar dos partidos más.

Una fase previa a los octavos de final en la que el sorteo le encuadró, precisamente, con el Benfica.

Antes de una eliminatoria que se disputará el 17 o 18 de febrero -ida- y el 24 o 25 -vuelta-, el Real Madrid recupera el pulso por la Liga, a un punto de distancia del líder, el Barcelona.

Benfica golea a Real Madrid y lo manda a repechaje de Champions League

Con la necesidad de resetear y centrarse en el campeonato doméstico, Arbeloa llevó a cabo un entrenamiento en el que los titulares en Lisboa llevaron a cabo ejercicios de recuperación, mientras que el resto de la plantilla llevó a cabo ejercicios de posesión y movilidad antes de disputar varios partidos y llevar a cabo trabajo táctico y series de carreras, según informó el club en su página web.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias