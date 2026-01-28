Benfica vs Real Madrid EN VIVO: Hora, canal dónde ver partido HOY EN DIRECTO y alineaciones

El Real Madrid se juega el boleto directo a la siguiente fase de la Champions League y el Benfica busca meterse al repechaje

    El Benfica le está planteando un partido intenso al Real Madrid.

     Foto: EFE

Lisboa, Portugal.- El Benfica está empatando 1-1 ante el Real Madrid por el cierre de la fase de grupo de la Champions League. Ambos se juegan boleto directo y repechaje.

SIGUE EL MINUTO A MINUTO DEL PARTIDO:

Alineaciones

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, eligió este miércoles para el once titular frente al Benfica al tridente formado por Mastantuono, Vinir Jr. y Mbappé, que serán los encargados de buscar el gol y una victoria en el Estádio da Luz.

Por su parte, José Mourinho, entrenador del Benfica, no sorprende este miércoles con el once inicial con el que enfrentará al Madrid, en el que estará Pavlidis, su mayor goleador, y Sudakov en sustitución del colombiano Richard Ríos, que está lesionado.

El conjunto blanco sale con Courtouis; Valverde, Asencio, Huijsen, Álvaro Carreras; Arda Güler, Tchouaméni, Bellingham; Mastantuono, Vinicius y Mbappé.

Los encarnados saldrán al campo con Trubin a la portería; Amar Dedic, Tomás Araújo, Nicolás Otamendi, Samuel Dahl; Leandro Barreiro, Fredrik Aursnes, Gianluca Prestianni, Andreas Schjelderup; Sudakov y Vangelis Pavlidis.