Benfica vs Real Madrid EN VIVO: Hora, canal dónde ver partido HOY EN DIRECTO y alineaciones

Lisboa, Portugal.- El Benfica está empatando 1-1 ante el Real Madrid por el cierre de la fase de grupo de la Champions League. Ambos se juegan boleto directo y repechaje. SIGUE EL MINUTO A MINUTO DEL PARTIDO:

Alineaciones



Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, eligió este miércoles para el once titular frente al Benfica al tridente formado por Mastantuono, Vinir Jr. y Mbappé, que serán los encargados de buscar el gol y una victoria en el Estádio da Luz. Por su parte, José Mourinho, entrenador del Benfica, no sorprende este miércoles con el once inicial con el que enfrentará al Madrid, en el que estará Pavlidis, su mayor goleador, y Sudakov en sustitución del colombiano Richard Ríos, que está lesionado.