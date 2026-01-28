  1. Inicio
Arbeloa tras derrota de Real Madrid ante Benfica: "No hemos sido capaces de estar a la altura"

Álvaro Arbeloa asumió la responsabilidad de la derrota del Real Madrid en la visita a Benfica y la que le costó no clasificar directo a octavos

Arbeloa también recordó la derrota que tuvo al frente del Real Madrid contra Albacete.

 Foto: EFE

Lisboa, Portugal.- El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, afirmó que es "el responsable" de la derrota frente al Benfica por 4-2 en el Estádio da Luz, de Lisboa, en el cierre de la fase regular de la Liga de Campeones.

"Soy el responsable de esta derrota, igual que lo fui en Albacete, me siento totalmente responsable cuando las cosas no salen bien y de cuando el objetivo no se ha cumplido", dijo Arbeloa, en una rueda de prensa tras el encuentro.

Admitió que "evidentemente" el combinado ha estado lejos de lo que era la dificultad del partido, de la exigencia del rival, del ambiente...

"No hemos sido capaces de estar 90 minutos a la altura de lo que necesitábamos", resumió el técnico, quien apuntó que son conscientes de que tienen "mucho" que mejorar y mirar hacia delante.

Preguntado sobre si al equipo le ha faltado intensidad, Arbeloa destacó que les han faltado "muchos argumentos futbolísticos".

Tras esta derrota, el Madrid queda fuera del top ocho y tendrá que jugar la eliminatoria de repesca.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

