Hombre muere acribillado en plaza comercial de La Entrada, Copán

La Entrada, Copán.- Un hombre fue asesinado a tiros en las últimas horas cuando se disponía a ingresar a su vehículo en una reconocida plaza comercial de la ciudad de La Entrada, en el departamento de Copán. De acuerdo con información preliminar, sujetos fuertemente armados interceptaron a la víctima y, sin mediar palabra, abrieron fuego en reiteradas ocasiones, provocándole la muerte de forma inmediata. En el ataque también resultó herida otra persona, quien presenta múltiples impactos de bala y fue trasladada a un centro asistencial.

La escena del crimen quedó acordonada por las autoridades, quienes contabilizaron más de 15 casquillos de arma de fuego, los cuales fueron levantados como parte de las diligencias investigativas. La víctima fue identificada como Edwin Omar Peña, originario de Quebrada Seca, municipio de Nueva Arcadia, Copán. Hasta el momento, se desconocen los móviles del crimen, por lo que agentes de investigación, junto a personal de Medicina Forense, realizan las indagaciones correspondientes para determinar las causas del ataque y establecer si existe algún vínculo entre las víctimas y los responsables. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.