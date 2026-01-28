¿Por qué Asfura decidió administrar directamente la Sesal?

La Secretaría de Salud será presidida por el propio presidente Nasry Asfura y sus designados presidenciales. Previo a asumir su cargo, Asfura ya había adelantado que su principal apuesta de gobierno estaría centrada en la salud y la educación.
¿Por qué Asfura tomó esta decisión? El sistema sanitario del país es uno de los más cuestionados, debido a la falta de medicamentos, escasez de médicos especialistas y la elevada mora quirúrgica.
Asfura no realizará esta labor en solitario. María Antonieta Mejía, designada presidencial, tendrá a su cargo los procesos legislativos orientados a reducir la mora quirúrgica y a fortalecer los marcos normativos del sector salud.
Carlos Flores, también designado presidencial, cuenta con una amplia experiencia como médico y será un apoyo clave en función de su trayectoria profesional dentro del sistema sanitario.
Por su parte, Diana Herrera servirá como enlace con la empresa privada y brindará apoyo en temas vinculados a la seguridad alimentaria.
El subsecretario de Redes Integradas, el doctor Ángel Midence, expuso una visión de la Secretaría de Salud como una entidad pública enfocada en resultados y en la atención directa al ciudadano.
Esta es una de las decisiones más importantes que ha tomado Asfura, ya que su plan principal es combatir la mora quirúrgica. En el Congreso Nacional ya se discute un plan inicial con el sector privado para ampliar la capacidad de atención, mientras se fortalece la infraestructura hospitalaria pública.
La salud será una de las principales prioridades del gobierno de Nasry Asfura, ante las múltiples problemáticas que enfrenta el sistema sanitario del país, razón por la cual el mandatario decidió asumir directamente las riendas de la Secretaría de Salud. Aquí lo qué dijo
Previo a tomar posesión de su cargo, el pasado 25 de enero, Asfura expresó: “En salud tenemos un plan. La mora quirúrgica será uno de los primeros decretos. Se lo he pedido al presidente del Congreso, Tomás Zambrano, y a la junta directiva".
"Quiero hacer un llamado a los 128 diputados para que nos apoyen con ese decreto, porque especialmente trabajaremos en la mora quirúrgica y en la atención de medicamentos, para darle a la gente la seguridad de que será operada en toda la red hospitalaria a nivel nacional, tanto pública como privada”, dijo Asfura.