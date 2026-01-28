Cae universitario que presuntamente cobra extorsión para la pandilla 18

Los detenidos fueron identificados como Juan Fernando Barrientos Troche, de 26 años, y Jared Alejandro Elvir Sánchez , de 22, quienes, según las investigaciones, operaban en nombre de la Pandilla de 18 y mantenían una ruta constante de cobros ilícitos en distintos sectores de Tegucigalpa.

Tegucigalpa, Honduras.- Dos hombres fueron capturados en flagrancia mientras realizaban cobros extorsivos en la colonia Loarque, al sur de la capital, tras denuncias presentadas por víctimas afectadas por este delito.

De acuerdo con las indagaciones preliminares, ambos sujetos intimidaban a sus víctimas haciéndose pasar por miembros activos de la estructura criminal, exigiendo pagos semanales bajo amenazas de muerte y daños a la propiedad. Entre los afectados figuran taxistas, mototaxistas, conductores de autobuses urbanos e interurbanos, así como pequeños comerciantes y emprendedores.

Al momento de su captura, a los sospechosos se les decomisó un arma de fuego, presuntamente utilizada para intimidar a las víctimas, dinero en efectivo que sería producto de la extorsión , varios teléfonos celulares y un vehículo tipo turismo, el cual utilizaban para movilizarse durante los cobros ilegales.

Las autoridades no descartan que el arma decomisada esté vinculada a otros hechos violentos, incluidos homicidios, por lo que será sometida a análisis balísticos especializados.

Como parte de las investigaciones, también se confirma que uno de los capturados es estudiante universitario de la carrera de Derecho, aspecto que forma parte de las líneas de indagación sobre su participación en actividades criminales.