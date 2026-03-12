Pussycat Dolls regresan: Nuevo sencillo, gira mundial y Nicole Scherzinger al frente

Los Ángeles, Estados Unidos.- El grupo Pussycat Dolls anunció este jueves su regreso a la industria musical en formato de trío, una nueva etapa liderada por Nicole Scherzinger que incluye el lanzamiento de un nuevo sencillo y una gira mundial.

Junto a Scherzinger, Kimberly Wyatt y Ashley Roberts marcan la vuelta del grupo, que pone fin a una pausa de más de cinco años, y que se completará el próximo 8 de mayo con la reedición de sus álbumes emblemáticos 'PCD' y 'Doll Domination'.

El regreso discográfico estará encabezado por el nuevo sencillo titulado Club Song, una pieza que marca el primer trabajo de estudio de la formación desde su separación y que servirá como carta de presentación para su tour internacional.