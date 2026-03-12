Cártel de Sinaloa refuerza su arsenal ante posible operativo de EE UU, según NYT

De acuerdo con la publicación, miembros del grupo delictivo, que actualmente atraviesa una disputa interna entre las facciones conocidas como Los Mayos y Los Chapitos, han empezado a almacenar armas, instalar vigías y adquirir equipo especializado para prepararse ante un eventual ataque estadounidense.

Ciudad de México, México.- Miembros del Cártel de Sinaloa han comenzado a reforzar su armamento y sistemas de defensa ante la posibilidad de una acción militar de Estados Unidos , según reveló el diario The New York Times en un reportaje basado en testimonios de integrantes de esa organización criminal.

Entre el arsenal adquirido figuran granadas propulsadas por cohetes y sistemas antidrones capaces de interferir las señales de aeronaves no tripuladas, lo que podría obligarlas a aterrizar o estrellarse. Estos dispositivos, según el reporte, pueden costar hasta 40 mil dólares cada uno.

Un coordinador regional de alto rango de la facción de Los Mayos, vinculada a Ismael Zambada García, conocido como “El Mayo” y considerado uno de los fundadores del cártel, afirmó al medio estadounidense que dentro de la organización existe un ambiente de “paranoia y nerviosismo” ante la posibilidad de una operación militar.

El reportaje también señala que integrantes del cártel han desplegado nuevos vigías, conocidos como “halcones”, en zonas de la Sierra Madre Occidental, al este del estado de Sinaloa, con la tarea de vigilar el cielo y detectar aeronaves sospechosas. Además, estos vigilantes detendrían vehículos desconocidos para interrogar a sus conductores, incluyendo camiones de paquetería.

Según el diario, la percepción de un posible ataque estadounidense cobró fuerza después de que en enero se difundieran imágenes de fuerzas de Estados Unidos realizando una operación en Venezuela para detener al presidente Nicolás Maduro.

En ese contexto, tanto la facción de Los Mayos como la de Los Chapitos habrían reforzado la seguridad en torno a sus líderes y en instalaciones vinculadas a la producción de fentanilo.

Las tensiones también se producen en medio de reiteradas declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha señalado en varias ocasiones que los cárteles mexicanos son responsables de miles de muertes por el consumo de fentanilo en su país.

En una entrevista concedida al diario New York Post, el mandatario afirmó que su gobierno conoce las rutas y ubicaciones de estas organizaciones criminales y advirtió que podrían llevarse a cabo ataques contra los cárteles en distintos países de la región, incluidos México, Centroamérica o Sudamérica.

Trump también ha señalado que México representa una amenaza de seguridad nacional para Estados Unidos debido a la influencia de los grupos del narcotráfico, aunque ha reconocido mantener una buena relación con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.