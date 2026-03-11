"A una la degollaron y a la otra le dispararon": cronología del asesinato de dos hermanas en Colombia

Desafortunadamente, la investigación de la Fiscalía reveló que para el momento en que se exigía el dinero, las adolescentes ya habían sido ejecutadas y sus cuerpos fueron hallados el 28 de febrero. El rastro del crimen se halló gracias a la confesión de un menor de edad aprehendido, quien señaló con precisión los lugares donde fueron enterrados los cuerpos dentro de una propiedad privada.