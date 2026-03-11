"A una la degollaron y a la otra le dispararon": cronología del asesinato de dos hermanas en Colombia

El municipio de Malambo, en Colombia, se encuentra de luto tras el macabro asesinato de las hermanas Sheridan Sofía (14) y Keyla Nicolle (17) quienes estuvieron desaparecidas por varios días para luego ser halladas muertas en una zona montañosa.
El calvario comenzó desde el pasado miércoles 18 de febrero Fue al filo de las 12:30 de la madrugada la hora exacta cuando las menores cruzaron el umbral de su casa por última vez, sin imaginar la tragedia que les esperaba.
A continuación los detalles del caso que ha conmocionado al país.La madre de las menores detalló ante los medios que su hija mayor la alertó de la ausencia de sus hermanas menores, por lo que las llamó inmediatamente. Mencionó que una de las niñas le prometió que solo estarían ausentes por un rato.
Consecuentemente, la madre intentó contactar desesperadamente a alias "Tata", novio de una de las menores. Le envió capturas de pantalla que probaban el vínculo amoroso, rogando por información que nunca llegó. Sin embargo, lejos de devolver la tranquilidad, el contacto desencadenó un perverso juego económico.
Durante cuatro días, la familia fue víctima de una extorsión telefónica. Los captores exigieron inicialmente 50 millones de pesos colombianos, cifra que con el paso de las horas bajó a 20 y finalmente a 10 millones, mientras enviaban fotografías de la pequeña de 14 años para presionar el pago.
Desafortunadamente, la investigación de la Fiscalía reveló que para el momento en que se exigía el dinero, las adolescentes ya habían sido ejecutadas y sus cuerpos fueron hallados el 28 de febrero. El rastro del crimen se halló gracias a la confesión de un menor de edad aprehendido, quien señaló con precisión los lugares donde fueron enterrados los cuerpos dentro de una propiedad privada.
El detonante, según el relato judicial, existe la sospecha de una supuesta traición, los victimarios revisaron el celular de una de las jóvenes. Supuestamente, hallaron mensajes con un tercero donde planeaban delatar la ubicación de la banda para que miembros de "Los Costeños" llegaran al lugar.
"Esto no fue accidental, fue con dolo", sentenció el fiscal durante la audiencia. La reconstrucción indica que alias "Tata" habría accionado el arma de fuego contra una de las menores.
Lo más desgarrador es que la segunda adolescente permaneció con vida algún tiempo después del primer ataque, solo para ser asesinada posteriormente en la misma casa.
En la escena del crimen no solo estaban los jóvenes. Testigos mencionaron la presencia de adultos, incluidos los padres del menor involucrado y un hombre apodado "El Mono", quien presuntamente dio la orden final de no dejar testigos.
"A una la degollaron y a la otra le dispararon", confirmó la madre de Sheridan y Keyla. Al mismo tiempo instó a los adolescentes a obedecer a las madres.
Familiares, allegados y miembros de la comunidad le dieron el último adiós a las hermanas Hernández.
Sus restos ahora descansan en el cementerio Calancala, en Barranquilla.
Mientras tanto, la comunidad pide a las autoridades que dejen caer todo el peso de la ley sobre el responsable de este doble asesinato. Además, exigen que se investigue para dar con el paradero y captura de otros posibles involucrados.