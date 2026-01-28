Conflictos económicos y pasionales estarían detrás del crimen de Lilian Padilla

Las investigaciones en torno al asesinato de la ingeniera civil Lilian Elizabeth Padilla Martínez apuntan a que el crimen habría sido motivado por una combinación de conflictos económicos y pasionales, según las hipótesis que manejan actualmente las autoridades policiales. Esto te sabe:
De acuerdo con los investigadores, el caso ha evolucionado conforme avanzan las pesquisas, dejando atrás la tesis inicial que señalaba únicamente un trasfondo pasional en la muerte de la profesional.
Uno de los nuevos elementos bajo análisis indica que la ingeniera habría destinado un capital para una inversión, el cual posteriormente reclamó, situación que habría generado un conflicto entre las partes involucradas.
Esta línea de investigación se suma a la tesis pasional ya conocida, conformando lo que las autoridades han descrito como un “cóctel” de motivaciones que podrían estar detrás del asesinato de Lilian Padilla.
El crimen ocurrió alrededor de las 11:40 de la mañana del 20 de diciembre de 2025, cuando la víctima se desplazaba en su camioneta Toyota Prado por el bulevar Villa Mackay, entre las residenciales Los Cedros y Villa Real, en San Pedro Sula.
Según el informe policial, la ingeniera fue atacada a balazos por sicarios que se movilizaban en un automóvil Honda Civic, color azul, quienes interceptaron su vehículo y le dispararon en repetidas ocasiones.
Las autoridades han señalado que la hipótesis relacionada con una posible extorsión es, hasta el momento, la que menos fuerza ha tomado dentro de las indagaciones del caso.
En el marco de las investigaciones, el pasado 16 de enero, la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco) capturó en San Pedro Sula a seis supuestos integrantes del Cártel del Atlántico.
Tras estas detenciones, la Policía abrió una nueva línea de investigación para determinar si los capturados estarían vinculados con el asesinato de la ingeniera Padilla, así como con otros dos crímenes de alto impacto registrados en diciembre de 2025 en la ciudad.
No obstante, las autoridades aclararon que, hasta el momento, no se ha establecido que los tres casos compartan un mismo móvil, aunque los indicios apuntan a que los autores materiales pertenecerían a una misma estructura criminal.
Las primeras diligencias realizadas por la Policía Nacional de Honduras apuntaban exclusivamente a un móvil pasional, pero el avance del expediente permitió identificar disputas relacionadas con dinero.
El asesinato de Lilian Padilla continúa bajo análisis de las autoridades, mientras se profundizan las investigaciones para esclarecer las responsabilidades.