Ed Sheeran en Guatemala por primera vez, ¿cuándo será el concierto?

Tegucigalpa, Honduras.- El reconocido cantautor británico confirmó que Guatemala será una de las paradas de su nueva gira internacional, un anuncio que ha generado gran expectativa en miles de fanáticos , entre ellos , hondureños que tendrán la oportunidad de viajar para verlo en vivo.

El concierto está programado para el de 27 mayo de 2026 en el Estadio Cementos Progreso, escenario que recibirá por primera vez al artísta, autor de éxitos globales como Shape of You y Thinking Out Loud.

La presentación forma parte del “Loop Tour”, la sexta gira mundial el cantante , con la cual promociona su albúm Play y que recorrerá varios escenarios de América Latina , Norteamérica y Oceanía durante 2026.