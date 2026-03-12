Ed Sheeran en Guatemala por primera vez, ¿cuándo será el concierto?

Tegucigalpa, Honduras.- El reconocido cantautor británico confirmó que Guatemala será una de las paradas de su nueva gira internacional, un anuncio que ha generado gran expectativa en miles de fanáticos , entre ellos , hondureños que tendrán la oportunidad de viajar para verlo en vivo.
El concierto está programado para el de 27 mayo de 2026 en el Estadio Cementos Progreso, escenario que recibirá por primera vez al artísta, autor de éxitos globales como Shape of You y Thinking Out Loud.
La presentación forma parte del “Loop Tour”, la sexta gira mundial el cantante , con la cual promociona su albúm Play y que recorrerá varios escenarios de América Latina , Norteamérica y Oceanía durante 2026.
La cercanía geográfica convierte a Guatemala en un destino accesible para los fans de Honduras, quienes podrán asistir al concierto y disfrutar de sus éxitos. Esta noticia ha causado emoción entre los admiradores que esperaban una oportunidad cercana para ver a Ed Sheeran totalmente en vivo.
Con una carrera llena de premios y millones de discos vendidos , Ed Sheeran se mantiene como uno de los artístas más influyentes del pop mundial.
Su visita promete un evento histórico para los fanáticos.
Basado en los primeros conciertos de su gira, estas son algunas de las canciones que Sheeran podría interpretar durante su gira en Guatemala.
Photograph
Thinking Out Loud
Perfect
Shape Of You
Heaven
Celestial
Eyes Closed
Un detalle curioso y nuevo en los conciertos de Ed Sheran es que incluyó una dinámina de votación para sus canciones durante el evento. La idea consiste en que los fans voten por canciones y las más solicitadas se agregarán al repertorio de esa noche.