Sol, arena y paraíso: las playas imperdibles para visitar en Semana Santa 2026

Con la Semana Santa acercándose en el calendario, Honduras se prepara con su abanico de tesoros costeros, consolidándose como un destino predilecto para locales y turistas que buscan desde la adrenalina del buceo y diversión hasta la tranquilidad de una tarde frente al mar.
Una de las joyas turísticas, sin duda, sigue siendo el departamento de Islas de la Bahía. En Roatán, la emblemática West Bay continúa cautivando a los visitantes con su mezcla de arena blanca y arrecifes coralinos que parecen sacados de una postal.
Para quienes huyen del bullicio y buscan un rincón más íntimo, Maya Key y Fantasy Island aparecen como las alternativas perfectas, ofreciendo aguas cristalinas y una privacidad envidiable.
Pero si de exclusividad y naturaleza virgen se trata, Cayos Cochinos se lleva todos los aplausos este verano. Este santuario es famoso por su arena dorada y una transparencia en el agua que lo convierte en el escenario ideal para el snorkel.
Es el lugar donde el tiempo parece detenerse y la conexión con el entorno marino es absoluta.
Siguiendo el litoral atlántico, la vibrante Tela, en el departamento de Atlántida, se perfila nuevamente como uno de los puntos más concurridos.
Su ambiente animado y sus playas extensas atraen a miles de veraneantes que buscan esa mezcla única de fiesta, tradición y brisa marina que solo este puerto sabe ofrecer.
No muy lejos de allí, en "La Novia de Honduras", La Ceiba ofrece una infraestructura de primer nivel. Playa Palma Real destaca este año por sus servicios y comodidad, permitiendo que las familias disfruten del verano con todas las facilidades a la mano, sin perder el encanto del entorno caribeño.
Para los amantes de lo exótico y lo relajado, Útila tiene su propia estrella: Chepes Beach. Es el punto de encuentro por excelencia para nadar y dejarse llevar por el ritmo pausado de la isla, siendo una parada obligatoria para los viajeros.
El viaje por el Caribe hondureño no estaría completo sin mencionar a Trujillo, en el departamento de Colón. Su belleza escénica y su imponente litoral atlántico ofrecen una experiencia visual diferente.
Sin embargo, el verano no solo se vive en el norte. La zona sur del país reclama su protagonismo con la calidez del Pacífico. Punta Ratón, en el municipio de Marcovia, junto a las playas de San Lorenzo, se presentan como opciones de lujo para quienes prefieren las aguas cálidas y, sobre todo, una gastronomía local rica en mariscos frescos que es orgullo de la región.
Debido a la alta afluencia de personas que se proyecta para los días santos, las autoridades y operadores turísticos coinciden en una recomendación vital: reservar con anticipación su estadía en los lugares antes mencionados. Asimismo, instan viajar con precaución por los diversos ejes carreteros del país para evitar accidentes.