Mejor actriz de reparto: ¿Puede Weapons ganar un Oscar con una sola nominación?

Los Ángeles, Estados Unidos.- Solo en ocho ocasiones en toda la historia de los Oscar una película se ha llevado el premio a Mejor actriz de reparto sin ninguna nominación adicional.
Amy Madigan, única representante de Weapons en esta edición, necesita repetir esa hazaña. El camino no está libre de obstáculos. Teyana Taylor se alzó con el Globo de Oro por One Battle After Another, mientras Wunmi Mosaku se llevó el BAFTA por Sinners.
Dos películas que suman 29 nominaciones entre ambas. Weapons tiene una sola. Aun así, los premios Critics’ Choice y SAG mantienen a Madigan al frente de una categoría que se resiste a definirse.
El trabajo de Mosaku en Sinners es sólido y contenido. Narra la película, sostiene su registro emocional y llega con el impulso del BAFTA. Taylor, por su parte, construye los cimientos sobre los que se sostiene One Battle After Another.
Cualquiera de las dos podría ganar si su película genera suficiente energía en el tramo final.
Madigan, sin embargo, porta algo que las demás no tienen: un personaje icónico, reconocible de inmediato, de esos que permanecen en la cultura popular mucho después de que caigan los créditos
Nominadas Mejor actriz de reparto
— Elle Fanning, Sentimental Value
— Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value
— Amy Madigan, Weapons
— Wunmi Mosaku, Sinners
— Teyana Taylor, One Battle After Another