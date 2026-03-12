Mejor actriz de reparto: ¿Puede Weapons ganar un Oscar con una sola nominación?

Los Ángeles, Estados Unidos.- Solo en ocho ocasiones en toda la historia de los Oscar una película se ha llevado el premio a Mejor actriz de reparto sin ninguna nominación adicional.

Amy Madigan, única representante de Weapons en esta edición, necesita repetir esa hazaña. El camino no está libre de obstáculos. Teyana Taylor se alzó con el Globo de Oro por One Battle After Another, mientras Wunmi Mosaku se llevó el BAFTA por Sinners.

Dos películas que suman 29 nominaciones entre ambas. Weapons tiene una sola. Aun así, los premios Critics’ Choice y SAG mantienen a Madigan al frente de una categoría que se resiste a definirse.