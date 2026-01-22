‘The Secret Agent’ y ‘One Battle After Another’ nominadas al Óscar a mejor película

Hollywood, Estados Unidos.- ‘The Secret Agent’, ‘One Battle After Another’ y ‘Sinners’ se encuentran entre las nominadas al Óscar a mejor película junto a ‘Frankenstein’ y ‘Marty Supreme’, informó este jueves la Academia de Hollywood.

"One Battle After Another", por ejemplo, no es la primera vez que se perfila como favorita para premiaciones, antes ganó cuatro Globos de Oro - mejor película de comedia o musical, mejor dirección (Paul Thomas Anderson), mejor actriz secundaria (Teyana Taylor) y mejor guion-.

Pero, esta vez, se ve como la gran favorita para ganar el premio a la mejor película de los Óscar. "Sinners" y "The Secret Agent" tampoco se quedan atrás.