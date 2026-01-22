  1. Inicio
‘The Secret Agent’ y ‘One Battle After Another’ nominadas al Óscar a mejor película

Películas reconocidas como "One Battle After Another", "Sinners" y Frankenstein" fueron nominadas al Óscar de mejor película. El ganador se conocerá el próximo 15 de marzo

  22 de enero de 2026
Todas estas películas se someterán a una reñida carrera cuyo ganador se dará a conocer el próximo 15 de marzo en una gala que se celebrará en Los Ángeles.

 Foto: Agencia EFE

Hollywood, Estados Unidos.- ‘The Secret Agent’, ‘One Battle After Another’ y ‘Sinners’ se encuentran entre las nominadas al Óscar a mejor película junto a ‘Frankenstein’ y ‘Marty Supreme’, informó este jueves la Academia de Hollywood.

"One Battle After Another", por ejemplo, no es la primera vez que se perfila como favorita para premiaciones, antes ganó cuatro Globos de Oro - mejor película de comedia o musical, mejor dirección (Paul Thomas Anderson), mejor actriz secundaria (Teyana Taylor) y mejor guion-.

Pero, esta vez, se ve como la gran favorita para ganar el premio a la mejor película de los Óscar. "Sinners" y "The Secret Agent" tampoco se quedan atrás.

Llega la semana de las nominaciones de los Oscar y de la precuela de Game of Thrones

En el listado de nominaciones para esta categoría también destacan las películas de ‘Bugonia’, ‘F1’, ‘Hamnet’, ‘Train Dreams’ y ‘Sentimental Value’.

