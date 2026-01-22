Iberoamérica busca ampliar su impronta en los Oscar 2026

Los Ángeles, Estados Unidos.- Hoy el cine iberoamericano ocupa un lugar singular en la antesala de los Oscar 2026. Las preselecciones colocan a producciones de Argentina, Brasil y España en una carrera que podría traducirse en reconocimiento en varias categorías principales cuando se anuncien los nominados. Argentina concibe “Belén”, ficción inspirada en hechos reales que aborda la transformación de una comunidad, y que ha entrado en la fase clave de aspiración al Oscar. Mientras tanto, Brasil compite con “El agente secreto”, cuyo protagonista, Wagner Moura, recibió el Globo de Oro a Mejor actor de cine dramático hace unas semanas. Desde España, Sirât apuesta por su pulso narrativo y su construcción visual, señalada por festivales y considerada por electores como un objeto de debate sobre cine contemporáneo.

A la par de estas propuestas, figuras consolidadas de la cinematografía iberoamericana y sus entornos creativos aparecen en el horizonte de las preselecciones. Guillermo del Toro firma "Frankenstein", una revisión del mito que ha obtenido adhesiones de la Academia en diversas áreas de precandidatura, desde dirección hasta maquillaje y efectos.

De modo semejante, el puertorriqueño Benicio del Toro figura entre los aspirantes por su actuación secundaria en “Una batalla tras otra”, cuya recepción crítica en Estados Unidos ha colocado a su intérprete en discusiones previo al Oscar entre especialistas. Este cuadro de aspiraciones cobra más sentido cuando se observa la historia de la región en estas ceremonias. En más de seis décadas de premios, el cine iberoamericano ha llegado en múltiples ocasiones a la consideración de la Academia. Sin embargo, las estatuillas han sido escasas. Más allá del apartado de Mejor película internacional, las aspiraciones se despliegan en categorías como Mejor dirección, Mejor guión, Mejor actuación y apartados técnicos, mostrando un cine con presencia integral y consistente. Con el anuncio de los nominados sobre la mesa, la carrera entra en su tramo definitivo. A partir de este momento, las lecturas cambian, las expectativas se reordenan y el mapa de la temporada queda finalmente trazado.

“Una batalla tras otra” y Sinners apuntan al oro

La comedia sobre un exrevolucionario, “Una batalla tras otra”, y Sinners, el suspense de vampiros que explora la historia de la música, se perfilan como las películas con más opciones de romper récords en las nominaciones al Oscar. El recorrido previo de la temporada ha situado a ambas cintas entre las más respaldadas por la crítica y los gremios de la industria.