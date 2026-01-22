'Sirat' y Oliver Laxe, a un paso de hacer historia en las nominaciones de los Óscar

Los Ángeles, Estados Unidos.- 'Sirat', la ambiciosa obra del director franco-gallego Oliver Laxe, está a un paso de hacer historia en las nominaciones de los Óscar que se revelan mañana, jueves, tras su inédita presencia en cinco categorías que la colocan más cerca de consagrarse como un fenómeno internacional. La trayectoria de la cinta española marca un hito histórico para la industria hispana: es la primera vez que un largometraje nacional logra la preselección simultánea en cinco categorías diferentes de los premios más prestigiosos de la industria del cine. Además de aspirar a la nominación a mejor película internacional, una terna en la que se verá las caras con títulos como la brasileña 'El Agente Secreto', la noruega 'Valor Sentimental', la francesa 'Un simple accidente' o la tunecida 'La Voz de Hind', Laxe competirá por quedar entre los finalistas a mejor fotografía, mejor música original, mejor sonido y mejor casting.

El camino de 'Sirat' a la conquista de Hollywood comenzó con solidez, respaldado por la doble nominación en los Globos de Oro. Aunque se fue de vacío, la cinta logró un impuso importante en los Premios del Cine Europeo (EFA) que se celebraron el pasado fin de semana y en donde Laxe se impuso en cinco apartados técnicos. Pero Laxe no las lleva todas consigo, pues a pesar de este brillante comienzo en la carrera por los premios más codiciados del cine, y del apoyo estratégico de la distribuidora Neon, 'Sirat' ha perdido fuerza en las últimas apuestas de la prensa especializada. Las predicciones actuales de medios como Variety o The Hollywood Reporter reflejan una división de opiniones, aunque ambos siguen manteniendo a la española entre las apuestas a mejor película internacional, mejor sonido y mejor casting.