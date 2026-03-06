Ni la MS-13 ni la pandilla 18: extorsiones crecen en manos de delincuentes independientes

De acuerdo con Mario Fu, vocero de la Dipampco, en los últimos años se ha logrado identificar que muchos delincuentes comunes, aprovechando el temor que infunden las maras y las bandas criminales, se dedican a la extorsión causando un grave daño a la economía de diversos sectores.“Hemos tenido, sin duda alguna, un incremento porcentual bastante significativo que denota una alerta bastante fuerte durante los últimos años que hay personas que inicialmente no pertenecen a estructuras criminales y están adoptando en este caso ejercer esta actividad ilícita haciéndose pasar por miembro de una mara o de una pandilla”, dijo.No obstante, al momento de que ejercen las amenazas extorsivas contra una víctima y el investigador inicia con los procesos legales correspondientes para dar una respuesta, al ser requerido el ciudadano es remitido a la orden de la fiscalía de turno bajo toda la modalidad y figura que él había adoptado.