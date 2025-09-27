Gobierno de Honduras vuelve a extender estado de excepción; van más de mil días

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno de Honduras amplió por 45 días más la medida del estado de excepción para combatir la criminalidad, superando así los mil días desde que se decretó en 2022. Mediante el decreto ejecutivo PCM-028-2025, el gobierno presidido por Xiomara Castro determinó extender por vigésimo cuarta ocasión el estado de excepción parcial que ha estado vigente desde el 6 de diciembre de 2022.

Desde ese entonces hasta este 27 de septiembre, suman 1,026 días en que 226 municipios de Honduras permanecen bajo estado de excepción. La nueva ampliación entrará en vigor a partir del lunes 29 de septiembre a las 6 de la tarde y finalizará el 12 de noviembre a la misma hora, detalló Miguel Martínez Madrid, director de Comunicación Estratégica de la Secretaría de Seguridad. "Esta es una ampliación de 45 días que nos permitirán seguir luchando en contra la delincuencia el crimen organizado y eso nos facultará a aumentar las cifras de detenidos por extorsión, aumentar el número de armas decomisados y bajar la incidencia delictiva", expresó Martínez Madrid a Noticieros Hoy Mismo.

Además, destacó que el estado de excepción le ha permitido a la Secretaría de Seguridad poder capturar a 5,069 personas vinculadas a extorsión y otras 79,417 arrestadas por diferentes delitos. Asimismo, resaltó que se han ejecutado 22,497 órdenes de captura, detenido a 37 personas solicitadas en extradición y han cumplido con 63,962 allanamientos.

