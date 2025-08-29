Estado de excepción en Honduras ha superado el avance de El Salvador: Ministro de DDHH

Tegucigalpa, Honduras.-El ministro de Derechos Humanos, Longino Becerra, afirmó que el avance del estado de excepción en Honduras supera al de El Salvador, estrategia iniciada a finales de 2022.

“El avance que nosotros hemos tenido es superior al que actualmente tiene El Salvador”, expresó el ministro.

Además, respondió a las críticas sobre violaciones a los derechos humanos. Señaló que, en caso de existir denuncias, deben ser presentadas ante los organismos jurisdiccionales correspondientes o el Ministerio Público, para que se investiguen.

"Debemos levantar una encuesta en estos barrios y colonias o municipios donde ya no muere ninguna persona, para verificar si efectivamente están o no de acuerdo con la estrategia que implementa nuestro gobierno en materia del estado de excepción”, declaró.