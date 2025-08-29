Trasladan a la ATIC a Amílcar Hernández y a otros ocho capturados por caso COMIXMUL

Tegucigalpa, Honduras.- Hasta las instalaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) fueron trasladados todos los detenidos señalados en la Cooperativa Mixta de Mujeres Unidas Limitada (COMIXMUL). Uno de los primeros en ser trasladados fue Amílcar Hernández, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández. Los demás fueron capturados en varios puntos de Francisco Morazán y Comayagua, según indicó la ATIC. Los otros detenidos son: la gerente general de la cooperativa, Magda Edy y Dilia Lizeth López Sierra; Isis Carina Ramírez, la vicepresidenta de la junta directiva, Yolanda Corea Alvarado; Jorge Alberto Juárez Rodríguez, Sandra Nohemí Fuentes y Alejandra María Suárez.

"La detención de nueve personas, entre abogados y los propietarios de las sociedades mercantiles que tienen que ver con este caso, asimismo también con los directivos de esta cooperativa COMIXMUL que están involucradas en este caso", informó Jorge Galindo, portavoz de la ATIC. Galindo detalló que las capturas y los allanamientos se realizaron en Francisco Morazán y Comayagua. "Específicamente en Valle de Ángeles y aquí en la aldea Las Casitas, entre otras residenciales y en el departamento de Comayagua, específicamente en Siguatepeque se han capturado a cuatro personas". Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Caso