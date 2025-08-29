Trasladan a la ATIC a Amílcar Hernández y a otros ocho capturados por caso COMIXMUL

Tegucigalpa, Honduras.- Hasta las instalaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) fueron trasladados todos los detenidos señalados en la Cooperativa Mixta de Mujeres Unidas Limitada (COMIXMUL).
Uno de los primeros en ser trasladados fue Amílcar Hernández, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández. Los demás fueron capturados en varios puntos de Francisco Morazán y Comayagua, según indicó la ATIC.
Los otros detenidos son: la gerente general de la cooperativa, Magda Edy y Dilia Lizeth López Sierra; Isis Carina Ramírez, la vicepresidenta de la junta directiva, Yolanda Corea Alvarado; Jorge Alberto Juárez Rodríguez, Sandra Nohemí Fuentes y Alejandra María Suárez.
"La detención de nueve personas, entre abogados y los propietarios de las sociedades mercantiles que tienen que ver con este caso, asimismo también con los directivos de esta cooperativa COMIXMUL que están involucradas en este caso", informó Jorge Galindo, portavoz de la ATIC.
Galindo detalló que las capturas y los allanamientos se realizaron en Francisco Morazán y Comayagua. "Específicamente en Valle de Ángeles y aquí en la aldea Las Casitas, entre otras residenciales y en el departamento de Comayagua, específicamente en Siguatepeque se han capturado a cuatro personas".
Caso
De acuerdo con las investigaciones presentadas por el Ministerio Público, Hernández habría cobrado por consultorías y servicios legales que nunca se concretaron.
Esta es la tercera línea de investigación en la cual se comprueba la sustracción de fondos de la cooperativa a través de la suscripción de falsos contratos de servicios profesionales, supuestamente a favor de la cooperativa, que fueron pactados por más de 47 millones de lempiras (L. 47,601,743.80).
Sin embargo, los servicios profesionales eran totalmente lo opuesto, al realizar acciones fraudulentas que eran ejecutadas por los abogados, las directivas y empleados en contra de la COMIXMUL, identificándose por parte del MP una grave sustracción de más de 37 millones de lempiras (L. 37,209,243.80) por parte de los bufetes privados; dicho esquema irregular ha causado un perjuicio en perjuicio de millones de lempiras a la COMIXMUL, desde el año 2015 a la fecha.