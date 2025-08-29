  1. Inicio
Detenidos y bienes asegurados tras allanamientos por millonario desfalco en caso COMIXMUL

Se asegura que mediante falsos contratos se desviaron más de 47 millones de lempiras. Tres condominios, sociedades mercantiles y vehículos fueron asegurados como parte del proceso.

  • 29 de agosto de 2025 a las 09:34
1 de 12

Autoridades del Ministerio Público ejecutan este viernes -29 de agosto- allanamientos en Francisco Morazán y Comayagua como parte del caso COMIXMUL, además realizan capturas y aseguran tres domicilios.

2 de 12

La ATIC y la PMOP acompañaron las diligencias en residenciales de Tegucigalpa en la investigación por lavado de activos.
3 de 12

Elementos de la ATIC inspeccionan documentos en una de las viviendas allanadas vinculadas al caso COMIXMUL.
4 de 12
5 de 12

El MP informó que la red estaba integrada por directivos, empleados y bufetes privados de la cooperativa COMIXMUL.
6 de 12

Según las pesquisas, se habría sustraído más de 37 millones de lempiras a través de falsos servicios legales.
7 de 12

La FEDCOM y la FESCCO coordinaron las diligencias judiciales para asegurar bienes vinculados al caso.
8 de 12

Tres condominios, dos sociedades mercantiles y dos vehículos serán asegurados como parte del proceso.
9 de 12

Los operativos se desarrollaron bajo fuertes medidas de seguridad en zonas residenciales de la capital.
10 de 12

La investigación contra la cooperativa COMIXMUL se remonta al año 2015, según el Ministerio Público. En 2017 ya se habían ejecutado capturas contra seis exdirectivos de la misma cooperativa.
11 de 12

El Ministerio Público indicó que el esquema irregular causó millonarios perjuicios a las socias de la cooperativa.
12 de 12

Autoridades del MP confirmaron que más de veinte personas están vinculadas al caso judicial. Entre ellos José Amílcar Hernández, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández.

