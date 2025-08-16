Gobierno de Honduras amplía estado de excepción a casi mil días de estar vigente

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno de Honduras amplió la medida del estado de excepción por 45 días más, convirtiéndose en la cuadragésimo tercera ocasión desde que se decretó en diciembre de 2022. Mediante el decreto ejecutivo PCM-24-2025, la administración de Xiomara Castro determinó extender el estado de excepción, el cual ha estado vigente por 984 días desde el 6 de diciembre de 2022.

El estado de excepción aplica en 226 municipios con el fin de combatir los altos índice de inseguridad y criminal, principalmente por los grupos de crimen organizado. Sin embargo, la efectividad de esta determinación ha sido cuestionada, ya que los homicidios y la extorsión, conocida infamemente como "impuesto de guerra", sigue afectando a miles de hondureños. De acuerdo a la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el flagelo de la extorsión aumentó en un 11.6% en 2024, afectando a 304,388 hogares. Según Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la ASJ, los grupos criminales llegan a lucrarse con hasta 20 millones de lempiras al año, cobrando el "impuesto de guerra".