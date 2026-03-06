Hasta el papel del “golpe” vino importado de Italia... pobre pueblo

ITALIA. Ya vieron, la ENAG importó nada menos que de Italia el papel para imprimir el pasquín del tal “golpe”. Pobre, pueblo, pobre...

EXPLOTA. El diputado Walter Chávez explotó contra los ministros y asegura que ya “se les subió la m...a la cabeza...a mí me contesta más ‘Papi’ que esos ministros, que a saber de dónde los sacaron, ya mucha papada”.

LLAMA. Se queja Walter que nadie conoce a los dichosos ministros y que, cuando los llama, lo pasan con el “asistente del asistente del asistente”.

CINCO. Adivinen qué magistrada de la diosa Temis tiene enchambados como a cinco parientes en el PJ -gracias a Rebeca- y por eso no puede votar contra ella.

PISTO. Avisa Ana Paola que deberán rendir cuentas aquellos que siguen vociferando fraude, al igual que los seudofuncionarios que repiten su narrativa. También, dice, los que no rindieron cuentas del pisto de la campaña. ¿Estáis oyendo, Salvita?

SERVIL. Revolcada y media la que una diputada novata le dio a Huguito Noé en el hemiciclo. “Usted, en el ocaso de su carrera, se vendió al mejor postor” y pasó de ser un economista serio a servil del familión. ¡Vaya, jodido! ¿Cómo le quedó el ojo?

MASA. Luego lo remató diciéndole que, si tanto le ofende la condecoración a las dos consejeras del CNE, por qué no le ofendió la que su ama, Xiomara Castro, le otorgó al narcotraficante venezolano preso en NY. ¿Queréis más masa, lorito?

FARISEOS. Doble cara, doble moral, doble discurso. Los fariseos, escribas y saduceos se quedan chiquitos comparados con HNP.

VIRGO. A propósito de Huguito Noé, ya ni sus propios compañeros creen en él, y prefirieron elegir a un virgo como jefe de bancada que a él. Ni así se convence.

CNE. Bueno, como no hay ni juicio político ni requerimientos, reaparece el orate de Roosevelt amenazando a oficiales que defendieron la democracia y al CNE.

PECHO. “Pórtate bien, Ramos Rodríguez, espero hagas tu trabajo y no te dediques a conspirar y traicionar a las FF AA, como lo hiciste en el último proceso electoral”, le dice RH a uno que puso el pecho por la democracia.

TÓRAX. Avisan los defensores de los animalitos que van a denunciar ante el MP al desalmado del Tórax que ha prohibido darle comida y agua a los gatitos.

SALAS. En Turquía ya estaría en el mamo el susodicho, no digamos, en el Egipto faraónico, donde los gatitos eran casi sagrados. Será que los animalitos comen dentro del hospital o en las salas de los enfermos.