Amor y Mila, las pequeñas asesinadas y metidas en una maleta por su madre

Aunque las causas aún se desconocen, finalmente se logró identificar los dos cuerpos hallados sin vida y enterrados en una fosa clandestina en Cleveland; ambos pertenecían a Amor y Mila, quienes fueron asesinadas por su madre.
Los cuerpos de Amor Wilson, de 10 años, y Mila Chatman, de 8, fueron encontrados dentro de maletas, enterradas en fosas poco profundas en el este de la ciudad.
El hallazgo se produjo días atrás, según la jefa de la policía de Cleveland, Dorothy Todd, quien informó que los cuerpos llevaban allí “bastante tiempo” y que no se trata de un hecho reciente.
El reporte se produjo después de que un vecino que paseaba a su perro en la intersección de East 162nd Street y Midland Avenue detectara una maleta sospechosa.
Al llegar la policía, los investigadores encontraron otra maleta enterrada en una segunda tumba poco profunda con el segundo cuerpo: se trataba de Amor y Mila.
Por el caso, Aliyah Henderson, de 28 años, fue acusada de dos cargos de homicidio agravado tras el descubrimiento de los cadáveres de sus hijas en maletas separadas en un campo cerca de la calle 162 Este y la avenida Midland, en el barrio de Collinwood de Cleveland.
Los detectives que ejecutaban una orden de registro en una residencia ubicada en la cuadra 700 de la calle 162 Este desarrollaron causa probable para detenerla en menos de 48 horas tras el descubrimiento de los cuerpos.
Cuando los detectives registraron la residencia de Henderson, encontraron a un tercer niño dentro de la casa. El reporte indica que estaba en perfecto estado de salud.
Henderson está actualmente acusada de dos cargos de homicidio agravado y de poner en peligro a un menor.
Hasta la fecha, la Oficina del Médico Forense del Condado de Cuyahoga no ha publicado la causa oficial ni la forma de la muerte de ninguna de las víctimas.