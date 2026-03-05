Buques de la "flota oscura" que tenían registro hondureño cambiaron de bandera

Los 12 buques fueron sancionados por la Unión Europea. Honduras los canceló y luego fueron registrados en otros países con controles débiles, según aparece en la plataforma Marine Traffic

  • Actualizado: 05 de marzo de 2026 a las 13:39
Buques de la flota oscura que tenían registro hondureño cambiaron de bandera

Los buques fueron sancionados por la Unión Europea por evadir los controles de la Organización Marítima Internacional (OMI) y los convenios internacionales.

 Foto: Marine Traffic

Tegucigalpa, Honduras.- Los 12 buques que navegaban con bandera hondureña y fueron sancionado por formar parte de la "flota oscura" fueron registrados en otros países.

Así lo confirmó EL HERALDO Plus, al revisar el registro de cada uno de ellos en la plataforma Marine Traffic, aglutina información de navegación de los barcos. Además, permite seguir en tiempo real la posición y movimiento de barcos en todo el mundo.

EL HERALDO Plus corroboró que los 12 busques sancionados cuando tenían registro hondureño, ahora portan banderas de países con controles débiles, como Honduras. Por ejemplo, cinco de ellos navegan con la bandera de Barbados, otros cinco de Camerún, uno de Mozambique y el última de Sierra Leona.

Este rotativo evidenció que entre 2024 y 2025 Honduras se volvió un paraíso para los barcos que buscaban evadir los controles de la Organización Marítima Internacional (OMI) y los convenios internacionales, pues 12 buques aparecieron dentro del listado de la también llamada “flota en la sombra”.

Incluso, fuentes dijeron que en la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM) ya tenían registros de advertencias del comportamiento extraño de las embarcaciones con bandera hondureña, pero no se les tomó importancia hasta que llegó la lista de sanciones de la Unión Europea.

La "flota oscura" es denominada como un sistema global de buques, principalmente petroleros antiguos, que operan fuera de las regulaciones marítimas internacionales y del sistema financiero occidental para transportar crudo y gas de países bajo sanciones, como Rusia, Irán y Venezuela.

¿Cómo operan?

Expertos en navegación marítima internacional explicaron a EL HERALDO Plus que los dueños de estas embarcaciones generalmente transportan petróleo de puertos sancionados, hacen transbordo de crudo en alta mar y evaden los sistemas de monitoreo satelital.

Una de las prácticas más comunes es que apagan sus transpondedores de ubicación para "desaparecer" en zonas de carga o transferencia y manipulan sus señales del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) para aparecer en coordenadas falsas, mientras operan en puertos sancionados.

Además, cambian constantemente de bandera, utilizando registros de países que no le dan seguimiento riguroso a los registros de las embarcaciones, como Gabón, Comoras, Panamá, Camerún y, últimamente, Honduras.

Precisamente esto fue lo que hicieron las 12 embarcaciones. Una de ellas, el buque petrolero Eastern Pearl, ahora navega con bandera de Camerún, según aparece en la plataforma Marine Traffic, al revisar el registro 285859.

Otras cuatro embarcaciones también aparecían registradas con la bandera de ese país, mientras que otras cinco con la de Barbados.

Una de ellas es el buque Phonix Way, con el número de registro 9289518, ahora navega con la bandera de Barbados. La misma bandera porta el buque Mando 0ne, también sancionado cuando navegaba con bandera hondureña. En el registro aparece que es un buque cisterna de petróleo y productos químicos clase A, con el número de registro 9291640.

En el caso del buque petrolero de crudo, Ocean Faye, navega con la bandera de Mozambique, mientras que el buque petrolero de crudo Turbo Voyager ahora lleva la bandera de Sierra Leona.

María José Casulá, jefa de Registro de Buques de la DGMM, informó a EL HERALDO Plus que estas embarcaciones fueron canceladas del registro de Honduras, pero un mes después "se fueron para Comoras y luego salieron otra vez sancionadas con Comoras, que emitió la alerta que estaba haciendo la cancelación de estos buques”.

Como una medida preventiva, la DGMM decidió no seguir registrando buques tanques, porque son los que generalmente son utilizados por la “flota oscura”.

Actualmente son 70 embarcaciones internacionales que navegan con registro de Honduras. Unos son tanqueros, otros de carga general, yates de placer, barcazas y remolcadores.

Aunque las autoridades dicen estar tomando las medidas necesarias, fuentes consultadas por EL HERALDO Plus sugirieron investigar a los abogados que realizan el registro en estos países, así como los procedimientos que se realizaron entre 2024 y 2025.

