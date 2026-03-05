Buques de la "flota oscura" que tenían registro hondureño cambiaron de bandera

Expertos en navegación marítima internacional explicaron a EL HERALDO Plus que los dueños de estas <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/cancelan-salida-embarcaciones-islas-bahia-alto-oleaje-PC29099655" target="_blank">embarcaciones</a> generalmente transportan petróleo de puertos sancionados, hacen transbordo de crudo en alta mar y evaden los sistemas de monitoreo satelital.Una de las prácticas más comunes es que apagan sus transpondedores de ubicación para "desaparecer" en zonas de carga o transferencia y manipulan sus señales del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) para aparecer en coordenadas falsas, mientras operan en puertos sancionados.Además, cambian constantemente de bandera, utilizando registros de países que no le dan seguimiento riguroso a los registros de las embarcaciones, como Gabón, Comoras, Panamá, Camerún y, últimamente, Honduras.Precisamente esto fue lo que hicieron las 12 embarcaciones. Una de ellas, el buque petrolero Eastern Pearl, ahora navega con bandera de Camerún, según aparece en la plataforma Marine Traffic, al revisar el registro 285859.Otras cuatro embarcaciones también aparecían registradas con la bandera de ese país, mientras que otras cinco con la de Barbados. Una de ellas es el buque Phonix Way, con el número de registro 9289518, ahora navega con la bandera de Barbados. La misma bandera porta el buque Mando 0ne, también sancionado cuando navegaba con bandera hondureña. En el registro aparece que es un buque cisterna de petróleo y productos químicos clase A, con el número de registro 9291640.En el caso del buque petrolero de crudo, Ocean Faye, navega con la bandera de Mozambique, mientras que el buque petrolero de crudo Turbo Voyager ahora lleva la bandera de Sierra Leona.