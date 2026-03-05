Buques de la "flota oscura" que tenían registro hondureño cambiaron de bandera

Tegucigalpa, Honduras.- Los 12 buques que navegaban con bandera hondureña y fueron sancionado por formar parte de la "flota oscura" fueron registrados en otros países.

Así lo confirmó EL HERALDO Plus, al revisar el registro de cada uno de ellos en la plataforma Marine Traffic, aglutina información de navegación de los barcos. Además, permite seguir en tiempo real la posición y movimiento de barcos en todo el mundo.

EL HERALDO Plus corroboró que los 12 busques sancionados cuando tenían registro hondureño, ahora portan banderas de países con controles débiles, como Honduras. Por ejemplo, cinco de ellos navegan con la bandera de Barbados, otros cinco de Camerún, uno de Mozambique y el última de Sierra Leona.

Este rotativo evidenció que entre 2024 y 2025 Honduras se volvió un paraíso para los barcos que buscaban evadir los controles de la Organización Marítima Internacional (OMI) y los convenios internacionales, pues 12 buques aparecieron dentro del listado de la también llamada “flota en la sombra”.

Incluso, fuentes dijeron que en la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM) ya tenían registros de advertencias del comportamiento extraño de las embarcaciones con bandera hondureña, pero no se les tomó importancia hasta que llegó la lista de sanciones de la Unión Europea.

La "flota oscura" es denominada como un sistema global de buques, principalmente petroleros antiguos, que operan fuera de las regulaciones marítimas internacionales y del sistema financiero occidental para transportar crudo y gas de países bajo sanciones, como Rusia, Irán y Venezuela.