Viceministro de Salud asegura que fortalecerán el servicio de radioterapia en el San Felipe

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) anunciaron que fortalecerán el servicio de radioterapia para los pacientes oncológicos en el Hospital General San Felipe. El viceministro de Salud, Eduardo Midence, dio a conocer que, como parte del proceso de mejora de los servicios en el centro asistencial, se avanza en la habilitación del búnker donde operará el acelerador lineal. Detalló que el proyecto que se realiza en conjunto con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) próximamente entregará el acelerador lineal para la instalación en el búnker.

Este equipo llegó al país en octubre del 2025; en ese entonces, las autoridades del centro asistencial aseguraron que se instalaría en las siguientes semanas en el búnker que estaba por finalizar su construcción. El objetivo en ese entonces fue que se comenzara a dar el tratamiento a los pacientes oncológicos a partir de enero de este año. Sin embargo, el proyecto viene reportando una serie de retrasos, pues desde el 2022 se comenzó a ejecutar y a la fecha no ha sido entregado a las autoridades del hospital. Las autoridades actuales del hospital esperan que sea habilitado este año; no obstante, no dieron fecha para ponerlo a funcionar. Midence afirmó que actualmente se encuentra en proceso de importación un tomógrafo para simulación, el cual permitirá aplicar radioterapias con mayor precisión y eficacia a los pacientes.