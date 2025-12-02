  1. Inicio
Pacientes hacen largas filas para sacar una cita en el Hospital San Felipe

Este martes se retomó la atención en el centro asistencial, luego del feriado, el área de citas lució abarrotado de personas que llegaron en busca de un cupo.

  • 02 de diciembre de 2025 a las 14:57
A eso de las 11:00 AM las filas de pacientes buscando una cita médica llegaba a la entrada del centros asistencial.

 Foto: David Zapata

Tegucigalpa, Honduras.- Las ventanillas para sacar una cita médica en el Hospital General San Felipe lucieron abarrotadas este martes por pacientes que buscan un cupo en las distintas especialidades que brinda el centro asistencial.

Desde tempranas horas de la mañana hasta el medio día se registraron largas filas de ciudadanos que llegaron de varios partes del país con el propósito de obtener una cita médica para este mes.

Las colas llegaban hasta la entrada del centro asistencial, debido a que el lunes no hubo atención por el feriado otorgado por el Gobierno a los empleados públicos.

Una de las áreas con más pacientes buscando cupos fue la de Reumatología; en la que varios adultos mayores esperaron por varias horas sacar su cita.

Algunos ancianos indicaron que desde las 6:00 AM llegaron al hospital, lamentablemente a eso de las 11:00 AM aún continuaban haciendo fila.

"Tuvimos que hacer dos filas, la hicimos primero en la ventanilla seis, pero luego nos movieron a la doce sin darnos explicación" , dijo Lesbia Godoy, quien llegó desde Valle de Ángeles.

Los pacientes se quejaron del tiempo que tuvieron que esperar para obtener una cita médica.

 (Foto: David Zapata)

Otra de los pacientes quien viajó desde el municipio de Cantarranas, Francisco Morazán expresó que el personal del hospital no da instrucciones claras y los mantuvieron cambiando de filas, lo que ocasionó que esperaran por más de tres horas.

"Nos están cambiando de fila desde temprano, en vez de decirnos de un solo donde es la fila, deberían de organizarse bien, por que lo hacen perder tiempo", comentó molesta.

Los pacientes expresaron que el personal debe dar una mejor atención a quienes buscan un cupo en el centro asistencial.

Por su parte, el área de la farmacia del centros hospitalario lució vacía, algunos de los pacientes que fueron consultados por EL HERALDO, indicaron que al menos un medicamento de tres que recetaron los médicos no estaba en el hospital.

En los últimos meses, las quejas por parte de los pacientes sobre el servicio que se da, la falta de medicamentos y tratamientos ha sido constante, por lo que piden a las autoridades que mejoren la atención.

