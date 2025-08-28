Citas médicas en el Seguro Social están siendo programadas hasta 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Los derechohabientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) están sintiendo los efectos de la renuncia de los médicos subespecialistas, ya que las citas las están dando para varios meses, incluso hasta para el 2026. Aunque el tema de la falta de citas ha sido un tema de nunca acabar en el Seguro Social, con la renuncia de al menos 12 subespecialistas, la situación se ha ido agudizando. Patricia Castillo llegó esta semana al Hospital de Especialidades, ubicado en el Barrio La Granja, en busca de una cita con el endocrinólogo, pero se llevó la sorpresa que no hay citas para lo que resta de este año La joven, quien viajó desde Morocelí, El Paraíso, en busca de su cita, obtuvo como respuesta un "no hay citas para este año, solo para el próximo año", por lo que prefirió no tomarla y buscar atención en otro hospital de la red sanitaria pública.

"Si uno viene a sacar cita es porque se siente mal en ese instante y busca atención. Incluso vine con referencia y me dicen que no hay citas durante este año y quizá para cuando el Seguro tenga citas disponibles ya habré empeorado", lamentó la mujer quien padece de hipotiroidismo. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La situación es similar con otras especialidades médicas, pues muchos afiliados también denunciaron que las citas las están otorgando para muchos meses después. El ciudadano Miguel Mairena, denunció que su cita con el cardiólogo se la dieron para el 22 de diciembre del 2025. "Llegué al Seguro desde las cuatro de la mañana para que me dieran una cita para diciembre, tal vez para ese entonces ya no estoy muerto, porque es demasiado tiempo que debo esperar", dijo molesto. El hombre de 45 años manifestó que las autoridades deben mejorar la situación del Seguro Social, porque los derechohabientes están cansados del servicio y la atención que se dan.

Otros hondureños indicaron que obtuvieron citas desde junio para ser atendidos durante septiembre. La situación se debe en gran parte a la renuncia de varios médicos subespecialistas que renunciaron debido a que se les adeuda al menos tres meses de salario. Ricardo Rodas, presidente de la Asociación de Médicos del IHSS, informó que la renuncia de los doctores se agudizó, pues de cinco que habían renunciado en un principio, la cifra subió a 12. "Teníamos hace una semana unos ocho y ahora son 12; el Seguro que ha quedado sin especialistas. Hemos tratado de convencer a las autoridades que es importante el nombramiento de los médicos, más allá del contrato temporal, porque la mayoría de los médicos tienen temor de trabajar así, porque no les pagan, pasan cuatro o cinco meses sin que les paguen", dijo. Dijo que en Tegucigalpa se requiere de al menos tres cirujanos plásticos, porque solo hay uno actualmente. "Se requieren endocrinólogos, casi no tenemos y con el montón y cientos de personas diabéticas con complicaciones tener dos endocrinólogos para la población de Tegucigalpa es inaudito", apuntó.