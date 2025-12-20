Cortes de energía en Honduras para este domingo 21 de diciembre

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció múltiples cortes de energía en varias zonas de Honduras para este domingo 21 de diciembre.
Según la información oficial, las interrupciones del servicio obedecen a labores de mantenimiento y mejoras técnicas, con el fin de garantizar un suministro más estable para los abonados.
Entre las zonas que se verán afectadas destacan la ciudad de Juticalpa, en el departamento de Olancho; San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, y La Ceiba, en Atlántida. Los horarios de las interrupciones serán distintos para cada zona.
Conozca los barrios, colonias y aldeas que no tendrán energía eléctrica durante la mañana y tarde del domingo 21 de diciembre.
Juticalpa, Olancho: (8:00 a.m. 3:00 p.m.)
Toda la ciudad de Juticalpa, hospital San Francisco, Centro Médico Las Mercedes, hospital Tróchez, Hondutel, hotel Boquerón, la Región Sanitaria, granja penal, res. Florida, alcaldía municipal, barrio de Jesús, barrio Belén, Buenos Aires, barrio El Campo, oficinas ENEE, SANAA, col. El Recreo, col. El Edén, col. Miguel Barahona, bo. San Rafael, Sabaneta, 115 Brigada, res., col. La Ceibita, bo. El Centro, bo. Las Flores, La Vega, Panuaya, Zuncuyapa, El Rincón, Casas Viejas, Las Trojes, El Ojustal, La Yuca y zonas aledañas.
San Pedro Sula, Cortés: (8:00 a.m. - 4:00 p.m.)
Barrio El Centro Noroeste
La Ceiba, Atlántida: (8:00 a.m. -12:00 a.m.)
Col. Lempira, col. Herrero, col. San Judas, col. Azcona, col. Margie Dip, col. San José, col. Murcia, Plaza Premier.