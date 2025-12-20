Cortes de energía en Honduras para este domingo 21 de diciembre

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció múltiples cortes de energía en varias zonas de Honduras para este domingo 21 de diciembre.

Según la información oficial, las interrupciones del servicio obedecen a labores de mantenimiento y mejoras técnicas, con el fin de garantizar un suministro más estable para los abonados.

Entre las zonas que se verán afectadas destacan la ciudad de Juticalpa, en el departamento de Olancho; San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, y La Ceiba, en Atlántida. Los horarios de las interrupciones serán distintos para cada zona.

Conozca los barrios, colonias y aldeas que no tendrán energía eléctrica durante la mañana y tarde del domingo 21 de diciembre.