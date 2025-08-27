Preocupa baja participación de maestros al concurso docente por festividades patrias

"La semana en la que se harán los exámenes son prácticamente semanas festivas y es la última de <b>preparación para el 15 de septiembre</b>, y muchos profesores están haciendo varias actividades, por lo que se les complicará estar en el examen", dijo la maestra Gabriela Galeas, quien se inscribió en al concurso en busca de una plaza de de básica en el Distrito Central.La joven, quien se graduó hace dos años de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán<b> (UPNFM)</b> dijo que "pareciera que las mismas autoridades educativas quisieran boicotear el concurso al establecerlo en esa fecha", criticó.Luis Coello, secretario de la junta nacional de selección docente coincide en que la fecha del concurso podría reducir la participación de los maestros a los exámenes.Coello, explicó que gran parte de los más de<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/unos-26-000-maestros-inscritos-participar-concurso-docente-OE26889610" target="_blank"> 25,000 docentes</a> que se inscribieron son de escuelas y colegios privados que sueñan con tener una plaza en el sistema público.Sin embargo, debido a las actividades de las fiestas patrias, en muchos centros privados no les dan permiso de dejar las actividades y las festividades por presentarse al concurso.