Preocupa baja participación de maestros al concurso docente por festividades patrias

Tegucigalpa, Honduras.- Tras el anuncio de la Secretaría de Educación (Seduc) de las fechas para la aplicación del examen para el concurso docente 2025, los maestros indicaron que la cercanía con las celebraciones de las fiestas patrias podría afectar la participación en el proceso. Son más de 25,000 profesores que se inscribieron al concurso y a partir del 8 hasta el 12 de septiembre se les aplicará las pruebas de conocimiento; sin embargo, muchos profesores creen que una gran parte de esa cifra no podrá participar en esta etapa del proceso. Eso debido a los preparativos que deben realizar para la conmemoración de los 204 años de independencia de Honduras, señalaron.

"La semana en la que se harán los exámenes son prácticamente semanas festivas y es la última de preparación para el 15 de septiembre, y muchos profesores están haciendo varias actividades, por lo que se les complicará estar en el examen", dijo la maestra Gabriela Galeas, quien se inscribió en al concurso en busca de una plaza de de básica en el Distrito Central. La joven, quien se graduó hace dos años de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) dijo que "pareciera que las mismas autoridades educativas quisieran boicotear el concurso al establecerlo en esa fecha", criticó. Luis Coello, secretario de la junta nacional de selección docente coincide en que la fecha del concurso podría reducir la participación de los maestros a los exámenes. Coello, explicó que gran parte de los más de 25,000 docentes que se inscribieron son de escuelas y colegios privados que sueñan con tener una plaza en el sistema público. Sin embargo, debido a las actividades de las fiestas patrias, en muchos centros privados no les dan permiso de dejar las actividades y las festividades por presentarse al concurso.