Del 8 al 12 de septiembre, más de 25,000 maestros se someterán al examen del concurso docente

Tegucigalpa, Honduras.- La Junta Nacional de Selección Docente informó que los exámenes para el concurso docente 2025 se comenzarán aplicar a partir del 8 de septiembre, en diferentes categorías. El proceso que comenzó en junio, culmina el 12 de septiembre al aplicar unos de 40,000 exámenes a más de 25,000 profesores que se inscribieron y validaron su información en la plataforma de la Secretaría de Educación (Seduc). Luis Coello, secretario de la junta, explicó a EL HERALDO que son más el número de exámenes que se aplicarán debido a que muchos profesores están compitiendo en varias categorías. El cronograma dado a conocer por la junta establece que el lunes se hará el concurso municipal; en el cual se les aplicará la prueba a los docentes en servicio estricto del nivel básico de primero y segundo ciclo (de primero a sexto grado), los de educación musical e inglés.

Este examen se realizará a nivel de municipios en el que los docentes se inscribieron, es decir, que si un profesor aplicó para dar clases a segundo grado en el Distrito Central, deberá hacer su examen en este municipio, explicó Coello. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En la capital la aplicación del examen se hará en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNMF); para las demás regiones los profesores deberán avocarse a las Direcciones Departamentales para conocer los sitios de aplicación. Para el martes 9 de septiembre se realizará el examen regional enfocado en la directiva docente; en esta categoría entran únicamente quienes se inscribieron para ser directores, subdirectores y secretarios de los centros educativos. "El examen es regional y cuando se inscribieron tuvieron que haber establecido una región en cada departamento", dijo. El miércoles 10 continúan los exámenes regionales, pero esta vez para los que se inscribieron a la técnica docente del nivel medio (bachillerato), o sea, los que compiten por puestos como consejeros, orientadores, asistentes de orientación. Este día también realizarán la prueba los docentes que buscan jefaturas de talleres, laboratorios y docentes en servicio estricto de media en áreas especificas como Español, Matemáticas y Ciencias Naturales.

Además se incluyen los profesores del área técnica industrial: Electricidad; Electrónica; Madera; Mecánica Industrial; Automotriz; Refrigeración y Aire Acondicionado. Para el jueves 11 de septiembre el examen se hará a nivel departamental, en los que se incluyen a los maestros que se anotaron para dar clases en el nivel de prebásica y profesores de media, en carreras que ya están por desaparecer, explicó Coello. "Son áreas que ya están por desaparecer o que hay muy pocas plazas, ahí entran docentes para el área de Ciencias Comerciales; Artística con Orientación en Ciencias Visuales; con Orientación en Artes Musicales; con Orientación en Artes Escénicas; Educación Física; Turismo y Hostelería", detalló. Además entran los del área de Informática; Inglés; Educación para el Hogar; Ciencias de la Educación, y profesores para el tercer ciclo (séptimo, octavo y noveno grado) en el área de Seguridad Alimentaria y Nutricional; Educación para el Hogar/Corte y Confección; Tecnología de Alimentos; Salud y Nutrición, así como de Educación Física.