Del 8 al 12 de septiembre, más de 25,000 maestros se someterán al examen del concurso docente

Tegucigalpa, Honduras.- La Junta Nacional de Selección Docente informó que los exámenes para el concurso docente 2025 se comenzarán aplicar a partir del 8 de septiembre, en diferentes categorías.
El proceso que comenzó en junio, culmina el 12 de septiembre al aplicar unos de 40,000 exámenes a más de 25,000 profesores que se inscribieron y validaron su información en la plataforma de la Secretaría de Educación (Seduc).
Luis Coello, secretario de la junta, explicó a EL HERALDO que son más el número de exámenes que se aplicarán debido a que muchos profesores están compitiendo en varias categorías.
El cronograma dado a conocer por la junta establece que el lunes se hará el concurso municipal; en el cual se les aplicará la prueba a los docentes en servicio estricto del nivel básico de primero y segundo ciclo (de primero a sexto grado), los de educación musical e inglés.
Este examen se realizará a nivel de municipios en el que los docentes se inscribieron, es decir, que si un profesor aplicó para dar clases a segundo grado en el Distrito Central, deberá hacer su examen en este municipio, explicó Coello.
En la capital la aplicación del examen se hará en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNMF); para las demás regiones los profesores deberán avocarse a las Direcciones Departamentales para conocer los sitios de aplicación.
Para el martes 9 de septiembre se realizará el examen regional enfocado en la directiva docente; en esta categoría entran únicamente quienes se inscribieron para ser directores, subdirectores y secretarios de los centros educativos.
"El examen es regional y cuando se inscribieron tuvieron que haber establecido una región en cada departamento", dijo.
El miércoles 10 continúan los exámenes regionales, pero esta vez para los que se inscribieron a la técnica docente del nivel medio (bachillerato), o sea, los que compiten por puestos como consejeros, orientadores, asistentes de orientación.
Este día también realizarán la prueba los docentes que buscan jefaturas de talleres, laboratorios y docentes en servicio estricto de media en áreas especificas como Español, Matemáticas y Ciencias Naturales.
Además se incluyen los profesores del área técnica industrial: Electricidad; Electrónica; Madera; Mecánica Industrial; Automotriz; Refrigeración y Aire Acondicionado.
Para el jueves 11 de septiembre el examen se hará a nivel departamental, en los que se incluyen a los maestros que se anotaron para dar clases en el nivel de prebásica y profesores de media, en carreras que ya están por desaparecer, explicó Coello.
"Son áreas que ya están por desaparecer o que hay muy pocas plazas, ahí entran docentes para el área de Ciencias Comerciales; Artística con Orientación en Ciencias Visuales; con Orientación en Artes Musicales; con Orientación en Artes Escénicas; Educación Física; Turismo y Hostelería", detalló.
Además entran los del área de Informática; Inglés; Educación para el Hogar; Ciencias de la Educación, y profesores para el tercer ciclo (séptimo, octavo y noveno grado) en el área de Seguridad Alimentaria y Nutricional; Educación para el Hogar/Corte y Confección; Tecnología de Alimentos; Salud y Nutrición, así como de Educación Física.
El viernes 12 se retomarán los exámenes para los maestros que buscan dar clases en el tercer ciclo de básica en las áreas de Ciencias Sociales, Matemáticas, Español, Inglés, Ciencias Naturales y Artística.
Este año las autoridades de la Seduc indicaron que hay entre 4,000 a 5,000 plazas disponibles que se someterán al concurso; sin embargo, debido al tiempo que comenzó el proceso, será hasta el 2026 que se entregarán a los profesores que obtengan las notas más altas.
No obstante, con la aprobación de las reformas a la ley del Instituto Nacional de Previsión Magisterial (Inprema) que ya se comenzaron a discutir en el Congreso Nacional se espera que la cifra aumente.